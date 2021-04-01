Улицу Патриса Лумумбы в Казани «продолжат» до Назиба Жиганова

Велодорожки, развязка и подземные переходы

В Советском районе Казани построят новую дорогу — вдоль улицы Патриса Лумумбы, от проспекта Альберта Камалеева до улицы Назиба Жиганова. Сегодня проект строительства анонсировал исполком города.



Сама дорога, согласно определенным границам, проляжет на незастроенных землях, позади жилых домов улиц Патриса Лумумбы и Космонавтов. Завершится она на пересечении улиц Назиба Жиганова и Аграрной.



Деньги на разработку проекта пойдут из бюджета Татарстана. Фото kzn.ru

Проект (не сама дорога) обойдется в 30 миллионов рублей — именно такая сумма фигурирует в тендере от «Главтатдортранса», который был опубликован вчера. Деньги на разработку проекта пойдут из бюджета Татарстана. Примечательно, что сроки выполнения работы разнятся с теми, которые объявил исполком, на 10 месяцев — согласно техзаданию, размещенному на сайте госзакупок, проект должен быть готов до 15 апреля 2022 года, в постановлении и вовсе говорится о 2023 годе. Но даже при таком раскладе раньше, чем через год, дорогу не начнут возводить. «Реальное время» направило в мэрию Казани запрос по поводу сроков строительства дороги.

Из технических подробностей: длина дороги составит 1650 метров и будет четырехполосной. На протяжении всего участка предусмотрят устройство тротуаров и велодорожки, а на пересечении улиц Патриса Лумумбы и Аграрной — транспортную развязку на разных уровнях. Предполагается, что для пешеходов обустроят два подземных перехода.

Дороги к «Седьмому небу»

Даже без комментариев от властей можно догадаться, что новая дорога строится для решения проблемы пробок в этом районе. И особенно на улице Патриса Лумумбы, где пробки есть и зимой и летом, и утром и вечером.

Решить эту проблему призван в числе прочего Вознесенский тракт. Фото kzn.ru

В районе пролегания дороги планируется строительство жилого района «Седьмое небо» в Советском районе Казани. Застройщик территории ООО «Ак Барс Девелопмент» презентовал концепцию президенту Татарстана Рустаму Минниханову и мэру Казани Ильсуру Метшину прошлым летом. Уже тогда высказывались опасения, что на дорогах в этом районе и так возникают пробки, а с появлением нового микрорайона транспортная нагрузка еще больше возрастет.

Решить эту проблему призван в числе прочего Вознесенский тракт — в октябре прошлого года власти столицы Татарстана раскрыли подробности строительства первого участка от улицы Гвардейской до проспекта Победы.

Новая дорога также разгрузит и уже существующий ЖК «Арт Сити» от «Унистроя» в районе Октябрьского городка: сейчас автомобили жителей комплекса выезжают преимущественно на Ершова. По проекту же, на новую дорогу будет выезд с ул. Разведчика Ахмерова, которую продолжат до Патриса Лумумбы. Кроме того, вероятно, разгрузится и соединяющаяся с Ершова улица Космонавтов — новая улица замкнет своеобразный треугольник в этом районе.

Дарья Пинегина