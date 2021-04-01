ФАС снизила цену на вакцину «ЭпиВакКорона» вдвое

Снижение предельной отпускной цены вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» согласовала Федеральная антимонопольная служба. Об этом сообщает «РИА Новости».

Цену снизили с 9,5 тыс. рублей за пачку до 4,2 тыс. рублей. Теперь одна штука стоит 421 рубль. Вакцина будет реализовываться в пачках по 10 ампул, в каждой — одна доза 0,5 мл.

В январе ведомство согласовало предыдущую цену на препарат до конца марта.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в Татарстане ожидают еще 3 тыс. доз «ЭпиВакКороны». В общей сложности республика получила более 149 тыс. доз вакцины, Казань — свыше 56 тыс. доз.