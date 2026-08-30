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«Ак Барс» завершил путь на Кубке мэра Москвы победой над «Шанхаем»

14:12, 30.08.2026

Казанцы заняли пятое место на турнире в столице

«Ак Барс» завершил путь на Кубке мэра Москвы победой над «Шанхаем»
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

«Ак Барс» победил «Шанхай Дрэгонс» в матче за пятое место на Кубке Мэра Москвы.

Казанцы одолели соперника со счетом 4:0.

На 18-й минуте в большинстве первую шайбу в матче забросил нападающий Дмитрий Кателевский. Во втором периоде на 36-й минуте упрочил преимущество казанцев Григорий Денисенко. Третий гол на 38-й минуте в составе «Ак Барса» вновь забил Григорий Денисенко.

Итоговый счет на табло установил Алексей Бывальцев, забросивший в пустые ворота.

Евгений Романов

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