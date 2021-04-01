В Казани построят дорогу от ул. Баки Урманче до ул. Братьев Батталовых

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В Казани построят дорогу от улицы Баки Урманче до улицы Братьев Батталовых. Соответствующий тендер на разработку проекта был опубликован на сайте госзакупок.

Стоимость проекта составит 25 млн рублей. Заказчиком выступил ГКУ «Главтатдортранс». Четырехполосная дорога будет длиной 1600 метров. Также сообщается, что на протяжении всего проектируемого проекта предусмотрят строительство тротуара и велодорожек.

Ранее сообщалось, что исполком Казани постановил подготовить проект планировки территории для строительства автомобильной дороги по улице Патриса Лумумбы: от проспекта Альберта Камалеева до улицы Назиба Жиганова в Советском районе. На проект потратят 30 млн рублей.

