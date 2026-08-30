В Казани открылась школа фигурного катания
На открытие приехала олимпийская чемпионка Алина Загитова
В Казани открылась школа фигурного катания. В церемонии приняли участие заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, министр спорта республики Владимир Леонов и олимпийская чемпионка Алина Загитова.
— С огромным удовольствием поздравляю с Днем Республики и Днем города Казани. Хочу поблагодарить каждого, кто сегодня находится на трибунах, и пожелать всем юным фигуристам всего самого доброго и самых ярких побед, — сказала Фазлеева.
Школа заработала на площадке нового центра фигурного катания. Для спортсменов здесь оборудованы тренажерный и разминочный залы, две хореографические студии, кардиозона и профильный зал для совершенствования отдельных элементов выступлений.
Напомним, центр открылся 27 августа в Вахитовском районе. Площадь спортивного комплекса превышает 6 тыс. кв. м.
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