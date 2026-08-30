В Казани открылась школа фигурного катания

На открытие приехала олимпийская чемпионка Алина Загитова

Фото: Сергей Козлов

В Казани открылась школа фигурного катания. В церемонии приняли участие заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, министр спорта республики Владимир Леонов и олимпийская чемпионка Алина Загитова.

— С огромным удовольствием поздравляю с Днем Республики и Днем города Казани. Хочу поблагодарить каждого, кто сегодня находится на трибунах, и пожелать всем юным фигуристам всего самого доброго и самых ярких побед, — сказала Фазлеева.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Школа заработала на площадке нового центра фигурного катания. Для спортсменов здесь оборудованы тренажерный и разминочный залы, две хореографические студии, кардиозона и профильный зал для совершенствования отдельных элементов выступлений.

Напомним, центр открылся 27 августа в Вахитовском районе. Площадь спортивного комплекса превышает 6 тыс. кв. м.

1 / 31 Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

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