Песков: в Грузии опасно для российских граждан

После инцидента с российским журналистом Владимиром Познером в Тбилиси россияне должны понимать, что поездки в Грузию небезопасны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Также он добавил, что в Кремле осуждают агрессивные действия в адрес российских граждан и в Москве признательны грузинским полицейским, которые обеспечили безопасность российских граждан.

«В Грузии опасно для российских граждан», — заявил Песков.

Также пресс-секретарь российского лидера отметил, что отмечать день рождения лучше дома, так как «здесь спокойнее».

Ранее российский журналист Владимир Познер покинул Тбилиси на фоне протестов, которые прошли в Грузии из-за его визита. Он приехал в страну, чтобы отметить свой день рождения.

