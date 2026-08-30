Корейские Kia и Hyundai могут вернуться в Россию первыми

При этом некоторые производители, скорее всего, уже не появятся в России

Фото: Максим Платонов

Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков поделился прогнозом о возвращении зарубежных автобрендов на российский рынок. При благоприятных условиях первыми, по его мнению, могут вернуться корейские компании Kia и Hyundai.

— Как только что-то из этого произойдет, мы видим такую последовательность — первыми придут корейцы — Kia и Hyundai. Вторыми — японцы, например, Subaru, Mazda, Toyota, — добавил Целиков, — передает его слова ТАСС.

Он отметил, что без нормализации геополитической обстановки и ослабления санкций говорить об этом не приходится. При этом некоторые производители, скорее всего, уже не появятся в России. Среди них Целиков назвал Renault, Nissan, а также Mercedes и Volkswagen, которые ушли практически безвозвратно.

При этом BMW, по его словам, сохраняет офис и неофициально помогает дилерам запчастями, доступом к базам данных и сервисам.

Ранее сообщалось, что за январь — июль 2026 года число обращений владельцев электромобилей на станции техобслуживания выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вадим Вахрушев