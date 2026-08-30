Анвар Гатиятулин поздравил жителей Татарстана с Днем республики

Итоги пресс-конференции главного тренера «Ак Барса» по окончании матча с «Шанхай Дрэгонс»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился итогами встречи с клубом «Шанхай Дрэгонс» (4:0), а также поздравил жителей Татарстана с Днем республики.

— В первую очередь хотел бы поздравить всех жителей Татарстана с Днем республики и с Днем города Казани. Совсем небольшой промежуток был между играми. В памяти всплывало что-то про суперсерию в Канаде, когда работал в молодежной сборной. Но и там, по-моему, такого короткого перерыва не было. Такой опыт первый в моей карьере. Ребята молодцы, хорошо подготовились, играли азартно, где нужно выстояли, тем самым завершили летний этап подготовки. Нашим болельщикам спасибо за поддержку, — цитирует Гатиятулина корреспондент «Реального времени».

– Довольны ли всем, как прошла предсезонка, или есть еще что улучшать?

– Конечно, в идеале иметь всю команду к началу сборов, чтобы проверить и и наиграть все сочетания. Работаем в реалиях, к нам добавится еще Кевин Хейс, нужно будет опять смотреть сочетания. Проверять мы это уже будем в течение регулярного чемпионата. Но у нас есть такой опыт, поэтому будет немножко проще.

В целом мы выполнили то, что планировали, получили информацию, кем-то довольны, от кого-то ждали большего. Здесь тоже для нас есть хорошая информация, будем думать, что делать дальше.

— А в каком состоянии Тимур Билялов после вчерашнего повреждения?

— Тимур в хорошем состоянии. Мы планировали, что на этом турнире Максим Арефьев сыграет два матча. В прошлом сезоне он был бэкапом и справился с этой ролью, в этом сезоне планируем распределить время поровну. Рассчитываем, что у Максима в этом году будет другая роль.

— Можно ли сейчас сказать, что вратарская линия наиболее готовая к сезону?

— Сейчас рано говорить. Мы ищем баланс в игре, это можно и к звеньям отнести, и к игре спецбригад. Есть фазы переключения в течение матча, когда нужно сыграть активно, а когда, наоборот, терпеливо действовать. Можно много чего перечислять, будем к этому готовить команду.

Это краткосрочные цели, а долгосрочные — подвести команду к играм до четырех побед и соответствовать этому.

Евгений Романов