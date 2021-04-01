Минсельхоз РФ считает, что России не грозит дефицит сахара
Минсельхоз РФ считает, что России не грозит дефицит сахара. Участники соглашений о стабилизации цен на сахар выполняют свои обязательства в необходимом объеме, сообщили в ведомстве.
«Минсельхоз оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную и не ожидает возникновения дефицита этой продукции», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Минсельхоз РФ уверяет, что участники соглашений о стабилизации цен на сахар, которые занимают весь рынок, выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в необходимых объемах. При этом сахарные заводы хотят заключить контракты для прямых поставок в торговые сети, что даст им возможность получить субсидию и снизить издержки.
Ранее в СМИ появилась информация, что торговые сети уже больше недели не могут закупить сахар у производителей по фиксированным ценам.
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