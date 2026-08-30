NASA и SpaceX отправили в космос телескоп для изучения 2 млрд галактик

Старт состоялся с космодрома на мысе Канаверал во Флориде

Американская аэрокосмическая компания SpaceX осуществила запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy. В качестве полезной нагрузки на орбиту отправился космический телескоп Nancy Grace Roman, предназначенный для изучения Вселенной.

— Телескоп будет изучать темную материю и темную энергию, заниматься поиском экзопланет и пр., — сообщают «Ведомости».

Ракета стартовала с площадки на мысе Канаверал во Флориде. Возможности нового телескопа позволят собрать данные о расширении Вселенной и эволюции звезд. В ходе миссии планируется получить информацию о более чем 2 млрд галактик.

Ранее сообщалось, что Россия подготовила три проекта резолюций для ООН, направленных на предотвращение гонки вооружений в космосе.

Вадим Вахрушев