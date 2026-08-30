Новости технологий

06:49 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

NASA и SpaceX отправили в космос телескоп для изучения 2 млрд галактик

15:22, 30.08.2026

Старт состоялся с космодрома на мысе Канаверал во Флориде

NASA и SpaceX отправили в космос телескоп для изучения 2 млрд галактик
Фото: NASA на Unsplash

Американская аэрокосмическая компания SpaceX осуществила запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy. В качестве полезной нагрузки на орбиту отправился космический телескоп Nancy Grace Roman, предназначенный для изучения Вселенной.

— Телескоп будет изучать темную материю и темную энергию, заниматься поиском экзопланет и пр., — сообщают «Ведомости».

Ракета стартовала с площадки на мысе Канаверал во Флориде. Возможности нового телескопа позволят собрать данные о расширении Вселенной и эволюции звезд. В ходе миссии планируется получить информацию о более чем 2 млрд галактик.

Ранее сообщалось, что Россия подготовила три проекта резолюций для ООН, направленных на предотвращение гонки вооружений в космосе.

Вадим Вахрушев

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Технологии

Новости партнеров

Читайте также