«Это существенная потеря» — Гатиятулин о двухматчевой дисквалификации Миллера
Главный тренер «Ак Барса» рассказал, что американский защитник пропустит старт нового сезона
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин по окончании игры со «Спартаком» рассказал, что защитник Митчелл Миллер пропустит старт нового сезона КХЛ из-за двухматчевой дисквалификации.
— Да, Миллер — наш лидер по игре. Он сделал шаг вперед по игре в обороне, задействуем его в меньшинстве. Это существенная потеря, но мы в этих реалиях работаем, — сказал Гатиятулин в разговоре с корреспондентом «Реального времени».
Дисквалификацию Митчелл Миллер заработал, так как пропустил официальную церемонию закрытия сезона КХЛ.
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