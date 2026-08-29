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«Это существенная потеря» — Гатиятулин о двухматчевой дисквалификации Миллера

22:43, 29.08.2026

Главный тренер «Ак Барса» рассказал, что американский защитник пропустит старт нового сезона

«Это существенная потеря» — Гатиятулин о двухматчевой дисквалификации Миллера
Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин по окончании игры со «Спартаком» рассказал, что защитник Митчелл Миллер пропустит старт нового сезона КХЛ из-за двухматчевой дисквалификации.

— Да, Миллер — наш лидер по игре. Он сделал шаг вперед по игре в обороне, задействуем его в меньшинстве. Это существенная потеря, но мы в этих реалиях работаем, — сказал Гатиятулин в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

Дисквалификацию Митчелл Миллер заработал, так как пропустил официальную церемонию закрытия сезона КХЛ.

Евгений Романов

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