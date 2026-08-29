Бизнес-обзор: кризис оператора «Свияжских холмов», новый шеф старейшего турбюро

Еще одного «субчика» Владимира Казилова объявили банкротом

Фото: Реальное время

На этой неделе в Татарстане объявили банкротом крупного подрядчика — компанию «Фортресс-Д», работавшую на объектах «Евростройхолдинга+» Владимира Казилова — ее долги превысили 1,2 млрд рублей. У одной из старейших в городе туристических компаний «Бюро путешествий Казань» сменилось руководство. Компанию «ГСОК «Казань», управляющую курортом «Свияжские холмы» Равиля Зиганшина, вновь пытаются обанкротить налоговики. Подробнее об этих и других новостях бизнеса — в очередном обзоре «Реального времени».

Рокировки в «Бюро путешествий»

Татарстанский туроператор с четвертьвековой историей «Бюро путешествий Казань» впервые за долгие годы сменил руководство. В среду вместо основательницы Елены Илькун генеральным директором юрлица компании — ООО «Алена» — стала Вера Гришина, следует из данных ЕГРЮЛ.

— На деятельность компании никакие изменения не повлияют, — заверила «Реальное время» владелица «Бюро путешествий Казань» Елена Илькун, добавив, что по-прежнему управляет бизнесом.

Юридически директором общества она была последние 16 лет, до нее фирмой руководила, вероятно, родственница Ольга Илькун. Туристическая компания «Бюро путешествий Казань» работает на внутреннем рынке российского туризма с 2000 года.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Основательницу компании Елену Илькун называют большим профессионалом, которая трудится в сфере туризма с 1980 года. По данным сайта организации, на счету бюро около сотни авторских туров и экскурсий, множество наград и свыше 170 тысяч принятых гостей.

Тем не менее прошлый год для компании, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», оказался убыточным. Фирма ушла в минус на 30 млн рублей при просевшей выручке до 100,9 млн рублей (-46%). Согласно данным компании, у бюро есть еще одно юрлицо — ООО «БПК-тур», зарегистрированное по тому же адресу: на Петербургской, 30. Его руководителем и учредителем выступает Ольга Илькун. Оборот ее фирмы в прошлом году более чем удвоился — 53,3 млн рублей, но общество также понесло убытки в размере 5,5 миллиона.

Оператора «Свияжских холмов» вновь банкротят

В среду долговой центр налоговой службы — Межрайонная ИФНС России №7 по Омской области подала иск к оператору татарстанского курорта «Свияжские холмы» — АО «ГСОК «Казань» о признании его несостоятельным. Сумма требований — 7,5 млн рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Это не первая попытка обанкротить компанию из орбиты заслуженного строителя РТ, главы ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. Ровно год назад налоговики уже пытались обанкротить ГСОК, предъявляя сумму требований в 12,8 млн рублей. Но должник полностью расплатился, и в начале года в иске было отказано. Ранее банкротства «Свияжских холмов» требовала казанская «ОСК «Ресурс» за долги в 73 млн рублей, но и по этому делу производство было прекращено без достаточных доказательств в подтверждение требований кредитора.

Более половины акций АО «ГСОК» принадлежит ООО «Свияга», которым владеет Зиганшин. «Свияжские холмы» — всесезонный курорт на правом берегу Свияги, построенный силами ПСО «Казань» более 20 лет назад. Зимой там работают горнолыжные трассы, летом — гольф-клуб, бассейны и пляж. Минувший год оператор курорта завершил с убытками в размере 12,9 млн рублей при выручке в 263,8 млн (-24%).

Месяцем ранее суд обратил взыскание на землю ЗАО «Гольф Казан» — еще одного актива Зиганшина. Долг компании перед кредитором из структур «Татнефти» превысил 1,1 млрд рублей. Денег у должника не выявили, а движимого имущества для погашения задолженности не хватило. Теперь 153 га земли гольф‑клуба в составе горнолыжного комплекса «Свияжские холмы» могут быть выставлены на торги. Сохранит ли свой функционал первый гольф-клуб Татарстана или поля нарежут под ИЖС, своим мнением с «Реальным временем» поделились опрошенные эксперты.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Крах еще одного «субчика» Владимира Казилова

В понедельник в Татарстане объявили банкротом казанскую компанию «Фортресс-Д» — крупного субподрядчика «Евростройхолдинга+». «Субчик» Владимира Казилова с весны был под наблюдением, процедуру вводили по заявлению фирмы «СтройСтандартКазань», которой подрядчик задолжал чуть более 3 млн рублей.

Сейчас в реестре у должника требования кредиторов на сумму 7,8 млн рублей. Но в рамках дела о банкротстве поступили и другие заявления, в том числе от компании Казилова. Общая сумма по нерассмотренным требованиям составила 1,26 млрд рублей. Анализ финансового состояния компании показал, что восстановить платежеспособность «Фортресс-Д» невозможно, а имущества, денег и иных его активов недостаточно для удовлетворения требований всех кредиторов.

Как выяснил суд, предпринимательскую деятельность должник уже не ведет, введение реабилитирующих процедур в отношении него «нецелесообразно», обращений «относительно урегулирования спора мирным путем не поступало». Поэтому компанию признали финансово несостоятельной, открыв конкурсное производство на шесть месяцев, сроком до 24 февраля 2027 года.

Это уже второй потерпевший крах субподрядчик, который трудился на объектах «Евростройхолдинга+». Как сообщало «Реальное время» в июне, в Казани объявили банкротом компанию «Арми групп» — другого «субчика» Казилова, работавшего на стройке нового СИЗО. Директор и владелец общества Валерий Павлов винил генподрядчика в том, что ему недоплатили за работу 1 млрд рублей, что привело к просрочке платежей контрагентам и, как следствие, банкротству. В ответ Казилов заявил, что полностью оплатил фактически выполненный объем работ, а стройка шла в рамках гособоронзаказа. ЕСХ+ направил встречный иск на 2,5 млрд рублей и добился проверки должника правоохранительными органами.

ТНФ-2026 и распродажа активов бизнеса

К другим новостям деловой повестки. На этой неделе в Казани прошел Татарстанский нефтегазохимический форум, собравший представителей ведущих отечественных и зарубежных нефтегазовых компаний, производителей и поставщиков оборудования, технологических партнеров и отраслевых экспертов. В рамках ТНФ состоялась Международная нефтегазохимическая выставка Kazan Oil, Gas&Chemistry.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

На полях форума обсуждали перспективы развития нефтегазовых компаний России в новых реалиях, технологический суверенитет и импортонезависимость нефтегазохимического комплекса. Так, для сохранения уровня добычи нефти в стране нефтяникам придется сосредоточиться на трудноизвлекаемых запасах и выйти в Арктику, иначе придется удваивать ввод новых скважин, а для этого нет мощностей, предупредила спикер пленарного заседания, гендиректор Аналитического центра ТЭК при Минэнерго РФ Дарья Козлова. К 2050 году планируется выйти на ежегодную добычу нефти в 540 млн тонн. Правда, месторождения сильно различаются по экономической эффективности. Для сглаживания расхождений предлагается внедрить систему портфельного управления запасами.



В преддверии осени в Казани выставили на торги крупные активы обанкротившегося бизнеса. В их числе — имущество известного дорожника Айрата Миннуллина, владельца «Волгадорстроя», — это недвижимость, включая автовокзал «Восточный», и автопарк на общую сумму 1,2 млрд рублей. Вновь пытаются продать две элитные московские квартиры почти той же стоимости у бизнесмена Юрия Жукова, экс-президента хоккейного клуба «Казанские драконы». Местная предпринимательница, которую связывают с бизнесом племянника экс-главы ГЖФ Талгата Абдуллина, может потерять недвижимость в 230 «квадратов» в ЖК «Лазурные небеса». Подробности — в материале «Реального времени».