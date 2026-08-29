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Бизнес-обзор: кризис оператора «Свияжских холмов», новый шеф старейшего турбюро

00:00, 29.08.2026

Еще одного «субчика» Владимира Казилова объявили банкротом

Бизнес-обзор: кризис оператора «Свияжских холмов», новый шеф старейшего турбюро
Фото: Реальное время

На этой неделе в Татарстане объявили банкротом крупного подрядчика — компанию «Фортресс-Д», работавшую на объектах «Евростройхолдинга+» Владимира Казилова — ее долги превысили 1,2 млрд рублей. У одной из старейших в городе туристических компаний «Бюро путешествий Казань» сменилось руководство. Компанию «ГСОК «Казань», управляющую курортом «Свияжские холмы» Равиля Зиганшина, вновь пытаются обанкротить налоговики. Подробнее об этих и других новостях бизнеса — в очередном обзоре «Реального времени».

Рокировки в «Бюро путешествий»

Татарстанский туроператор с четвертьвековой историей «Бюро путешествий Казань» впервые за долгие годы сменил руководство. В среду вместо основательницы Елены Илькун генеральным директором юрлица компании — ООО «Алена» — стала Вера Гришина, следует из данных ЕГРЮЛ.

— На деятельность компании никакие изменения не повлияют, — заверила «Реальное время» владелица «Бюро путешествий Казань» Елена Илькун, добавив, что по-прежнему управляет бизнесом.

Юридически директором общества она была последние 16 лет, до нее фирмой руководила, вероятно, родственница Ольга Илькун. Туристическая компания «Бюро путешествий Казань» работает на внутреннем рынке российского туризма с 2000 года.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Основательницу компании Елену Илькун называют большим профессионалом, которая трудится в сфере туризма с 1980 года. По данным сайта организации, на счету бюро около сотни авторских туров и экскурсий, множество наград и свыше 170 тысяч принятых гостей.

Тем не менее прошлый год для компании, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», оказался убыточным. Фирма ушла в минус на 30 млн рублей при просевшей выручке до 100,9 млн рублей (-46%). Согласно данным компании, у бюро есть еще одно юрлицо — ООО «БПК-тур», зарегистрированное по тому же адресу: на Петербургской, 30. Его руководителем и учредителем выступает Ольга Илькун. Оборот ее фирмы в прошлом году более чем удвоился — 53,3 млн рублей, но общество также понесло убытки в размере 5,5 миллиона.

Оператора «Свияжских холмов» вновь банкротят

В среду долговой центр налоговой службы — Межрайонная ИФНС России №7 по Омской области подала иск к оператору татарстанского курорта «Свияжские холмы» — АО «ГСОК «Казань» о признании его несостоятельным. Сумма требований — 7,5 млн рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Это не первая попытка обанкротить компанию из орбиты заслуженного строителя РТ, главы ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. Ровно год назад налоговики уже пытались обанкротить ГСОК, предъявляя сумму требований в 12,8 млн рублей. Но должник полностью расплатился, и в начале года в иске было отказано. Ранее банкротства «Свияжских холмов» требовала казанская «ОСК «Ресурс» за долги в 73 млн рублей, но и по этому делу производство было прекращено без достаточных доказательств в подтверждение требований кредитора.

Более половины акций АО «ГСОК» принадлежит ООО «Свияга», которым владеет Зиганшин. «Свияжские холмы» — всесезонный курорт на правом берегу Свияги, построенный силами ПСО «Казань» более 20 лет назад. Зимой там работают горнолыжные трассы, летом — гольф-клуб, бассейны и пляж. Минувший год оператор курорта завершил с убытками в размере 12,9 млн рублей при выручке в 263,8 млн (-24%).

Месяцем ранее суд обратил взыскание на землю ЗАО «Гольф Казан» — еще одного актива Зиганшина. Долг компании перед кредитором из структур «Татнефти» превысил 1,1 млрд рублей. Денег у должника не выявили, а движимого имущества для погашения задолженности не хватило. Теперь 153 га земли гольф‑клуба в составе горнолыжного комплекса «Свияжские холмы» могут быть выставлены на торги. Сохранит ли свой функционал первый гольф-клуб Татарстана или поля нарежут под ИЖС, своим мнением с «Реальным временем» поделились опрошенные эксперты.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Крах еще одного «субчика» Владимира Казилова

В понедельник в Татарстане объявили банкротом казанскую компанию «Фортресс-Д» — крупного субподрядчика «Евростройхолдинга+». «Субчик» Владимира Казилова с весны был под наблюдением, процедуру вводили по заявлению фирмы «СтройСтандартКазань», которой подрядчик задолжал чуть более 3 млн рублей.

Сейчас в реестре у должника требования кредиторов на сумму 7,8 млн рублей. Но в рамках дела о банкротстве поступили и другие заявления, в том числе от компании Казилова. Общая сумма по нерассмотренным требованиям составила 1,26 млрд рублей. Анализ финансового состояния компании показал, что восстановить платежеспособность «Фортресс-Д» невозможно, а имущества, денег и иных его активов недостаточно для удовлетворения требований всех кредиторов.

Как выяснил суд, предпринимательскую деятельность должник уже не ведет, введение реабилитирующих процедур в отношении него «нецелесообразно», обращений «относительно урегулирования спора мирным путем не поступало». Поэтому компанию признали финансово несостоятельной, открыв конкурсное производство на шесть месяцев, сроком до 24 февраля 2027 года.

взято с сайта tatarstan.ru

Это уже второй потерпевший крах субподрядчик, который трудился на объектах «Евростройхолдинга+». Как сообщало «Реальное время» в июне, в Казани объявили банкротом компанию «Арми групп» — другого «субчика» Казилова, работавшего на стройке нового СИЗО. Директор и владелец общества Валерий Павлов винил генподрядчика в том, что ему недоплатили за работу 1 млрд рублей, что привело к просрочке платежей контрагентам и, как следствие, банкротству. В ответ Казилов заявил, что полностью оплатил фактически выполненный объем работ, а стройка шла в рамках гособоронзаказа. ЕСХ+ направил встречный иск на 2,5 млрд рублей и добился проверки должника правоохранительными органами.

ТНФ-2026 и распродажа активов бизнеса

К другим новостям деловой повестки. На этой неделе в Казани прошел Татарстанский нефтегазохимический форум, собравший представителей ведущих отечественных и зарубежных нефтегазовых компаний, производителей и поставщиков оборудования, технологических партнеров и отраслевых экспертов. В рамках ТНФ состоялась Международная нефтегазохимическая выставка Kazan Oil, Gas&Chemistry.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

На полях форума обсуждали перспективы развития нефтегазовых компаний России в новых реалиях, технологический суверенитет и импортонезависимость нефтегазохимического комплекса. Так, для сохранения уровня добычи нефти в стране нефтяникам придется сосредоточиться на трудноизвлекаемых запасах и выйти в Арктику, иначе придется удваивать ввод новых скважин, а для этого нет мощностей, предупредила спикер пленарного заседания, гендиректор Аналитического центра ТЭК при Минэнерго РФ Дарья Козлова. К 2050 году планируется выйти на ежегодную добычу нефти в 540 млн тонн. Правда, месторождения сильно различаются по экономической эффективности. Для сглаживания расхождений предлагается внедрить систему портфельного управления запасами.

В преддверии осени в Казани выставили на торги крупные активы обанкротившегося бизнеса. В их числе — имущество известного дорожника Айрата Миннуллина, владельца «Волгадорстроя», — это недвижимость, включая автовокзал «Восточный», и автопарк на общую сумму 1,2 млрд рублей. Вновь пытаются продать две элитные московские квартиры почти той же стоимости у бизнесмена Юрия Жукова, экс-президента хоккейного клуба «Казанские драконы». Местная предпринимательница, которую связывают с бизнесом племянника экс-главы ГЖФ Талгата Абдуллина, может потерять недвижимость в 230 «квадратов» в ЖК «Лазурные небеса». Подробности — в материале «Реального времени».

Василя Ширшова

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