Большинство министров ОПЕК+ поддержали продление текущих уровней добычи нефти

Большинство министров ОПЕК+, включая представителей Кувейта и ОАЭ, поддержали сохранение текущих уровней добычи нефти на май и июнь текущего года, пишет ТАСС. Сегодня организация стран-экспортеров нефти проводит встречу.

Напомним, в марте министры энергетики стран ОПЕК+ договорились сохранить текущий уровень добычи нефти в апреле. При этом России и Казахстану разрешили увеличить добычу на 130 тыс. и 20 тыс. баррелей в сутки, соответственно, в связи с сохранением сезонных моделей потребления.



Фото: Максим Платонов (архив)

Вице-премьер России Александр Новак ранее заявлял, что ОПЕК+ должна следить за ситуацией с ценами на нефть на мировом рынке. Он обратил внимание на то, что цены на нефть на мировом рынке выросли на 5% после решения стран ОПЕК+ относительно сохранения уровня добычи нефти в апреле.

Татьяна Демина