«Лу»: история жертвенной любви от Айдара Заббарова

Главный режиссер Тинчуринского вернулся к любимым героям и вернул на сцену Нафису Хайруллину

Нафиса Хайруллина. Фото: Динар Фатыхов

Первая премьера в Тинчуринском театре — спектакль «Лу» (12+) — об истории актрисы Луизы Салиаскаровой и поэта Хасана Туфана. Режиссер Айдар Заббаров вывел на сцену девять лет не игравшую на театральной сцене звезду Камаловского Нафису Хайруллину, а ей в пару поставил ведущего Иделя Киямова. В одной из самых мифологизированных историй татарской литературы нашлось место традиционному юмору и даже рэпу. Выиграл ли от этого спектакль — в рецензии «Реального времени».

Нафиса и Идель

Нафиса Хайруллина работала в Камаловском в 2009—2017 годах, после чего уехала в Москву, где вышла замуж за кинопродюсера Рубена Дишдишяна, основателя компаний «Централ Партнершип» и «Марс Медиа Энтертейнмент». Он тоже из Казани, по матери — татарин, за его спиной — десятки кинопроектов.

У Иделя Киямова, ведущего мероприятий и телепрограмм, есть профессиональное сценическое образование, а также опыт работы в Тинчуринском театре, Особняке Демидова. Как Заббаров объяснял свой выбор: в коллективе он не смог найти такого статного человека. При этом во втором составе Хасана Туфана играет всегда выручающий Артем Пискунов.

История Хасана и Луизы — это то, что проходят в школе. Его посадили в тюрьму по ложному обвинению, а она, собирая ему посылки, сдавала кровь. Некоторые думают, что донорством она занималась всю жизнь, и в Сети можно найти тексты, где говорится, что Салиаскарова умерла за месяц до возвращения Хасана из ссылки. Об этом даже есть спектакль в «Созвездии-Йолдызлык».

На самом деле актриса ушла из жизни в 1955-м, из Сибири поэт вернулся в 1956-м. К тому моменту они формально были разведены, поскольку так актрисе было бы проще вести дальше жизнь и растить дочь. Времена, когда она сдавала кровь, ушли, в частности, Салиаскарова долгое время преподавала в театральном училище. Многое из этого читатель может узнать из книги Розы Туфитулловой «Сердце мне кто перевяжет?..», которой вдохновлялись и авторы.

Поэты — Адель Кутуй, Хади Такташ, Хасан Туфан. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С юности она его тащила

Айдар Заббаров с драматургом Ильгизом Зайниевым подсвечивают некоторые факты, порой даже очень резко. Хасан Туфан появляется на костылях, в своих бесконечных юношеских путешествиях он загубил ноги. И юная Гайникамал, так звали Луизу вне сцены, в исполнении Азалии Хайрутдиновой тащит поэта до родственников (так и будет тащить всю жизнь), а после отправляется с ним на пароходе в Казань.

Киямов говорит чокая, потому что его герой — мишарин. При этом его родной брат Мухутдин (Алмаз Фатхуллин) изъясняется более привычным казанским говором. Кстати, также чокает и голос за кадром.

Первая часть спектакля — веселая жизнь успешного поэта. У него есть два приятеля — наглый Адель Кутуй (Айдар Фатхрахманов) и нерешительный Хади Такташ (Рашид Валиуллин). В молодежной среде они звезды, что подчеркивается через неловкое чтение рэпа на поэтическом вечере под крики девчонок. Это еще один довод к тому, что использование хип-хопа в татарском театре следует регламентировать на законодательном уровне.

Гайникамал становится Луизой, то есть Нафисой Хайруллиной в привычном для нее амплуа взрослой, чуть-чуть манерной и свойской женщины. И вот она буквально вешается на поэта, отчего становится понятен еще один принцип кастинга. Она уносит его в пучину страсти — актриса предстает тут настоящей нимфоманкой. К слову, этому предшествуют сцены свадеб Кутуя и Такташа, где девушки радостно взрывают шары под гедонистический гимн из 80-х Relax группы Frankie Goes to Hollywood.

Ночи страсти сменяются утром, и Хасана забирают. С этого момента Киямова на сцене нет, вся вторая половина спектакля — это демонстрация, как система добивает актрису.

Джамиля Асфандьярова и Зуфар Харисов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как система убила актрису

Нафиса Хайруллина как исполнительница должна вновь нарастить мышцы. Киямову еще удается как-то найти себе место между энергичными коллегами по сцене. Хотя порой кажется, что он играет не для зрителя, а для сценического покрытия.

Но главную героиню ее собеседники по сцене порой буквально заглушают. Самая яркая в своей манерности роль актрисы Фатимы Ильской, чей муж также стал жертвой системы, досталась Джамиле Асфандьяровой, жене бывшего главного режиссера Тинчуринского Рашида Загидуллина, ушедшего из театра не по своему желанию.

Поэтому ее фраза, что она среди новичков не видит ни одного достойного, отыгрывается отменно. Асфандьярова выступает опытной старшей подругой, предлагая Салиаскаровой дальнейшую жизнь «играть», быть сильной и играть.

Но в версии спектакля Луиза с мужем не расходится. Она сдает кровь, хватается за швабру, падает от усталости и горя. А в финале дочь ей сообщает, что Туфану случайно при пересылке (его из Свияжска отправили в Мордовию) удалось на пару минут зайти домой. Так они разминулись и больше никогда не виделись.

«Угасшие звезды». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Спектакль укладывается в удивительно короткие для Заббарова два часа сорок минут с антрактом. Есть в нем яркие моменты, которые граничат с какой-то неловкостью, вроде той же сцены свадьбы или пародии на экспериментальный театр, где на растерзание молодежи достаются «Угасшие звезды». Но каких-то мелких, незаконченных эпизодов больше. Как часто бывает в современном Тинчуринском, поэзия здесь соседствует с фривольным бытом, и это не красит спектакль.

При этом в памяти остается фрагмент, где играющий не прописанного в программе пожилого актера Зуфар Харисов — вероятно, это великий Халиль Абжалилов, — успешно показав сценку из «Первого театра», где Луиза становится Биби с клоунским носом, рассуждает: вот уже год идут бои, а люди смотрят комедию и смеются...

А также вспоминается, что Заббаров начинал на казанской сцене со спектакля по Хасану Туфану — «Агыла да болыт агыла...» («Все плывут и плывут облака...»). На малой сцене Камаловского звучали стихи и песни, здесь не было Салиаскаровой, но любовь к ней чувствовалась даже в ее отсутствие. Может, и в этой премьере пока нет любви? Ведь общение поэта и актрисы, переросшее в роман, длилось около десяти лет, а счастливой семейной жизни им досталось на четыре года. Но готовы ли мы столько ждать?

1 / 35 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов