СМИ сообщили, что в российские магазины перестали поставлять сахар

СМИ сообщили, что торговые сети уже больше недели не могут закупить сахар у производителей по фиксированным ценам. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на два источника.

По данным издания, такая ситуация произошла после того, как правительство 22 марта заявило о готовности выделять субсидии изготовителям сахара на компенсацию их затрат уже с 1 апреля. Заводы могут получить по 5 рублей за каждый килограмм сахара, который они продают ритейлерам по фиксированной цене. После этого производителям якобы стало невыгодно реализовывать свою продукцию до 1 апреля.

Фото: realnoevremya.ru

По словам второго источника, производители не подтверждают торговым сетям объемы будущих поставок. На распределительных центрах постепенно сокращаются запасы сахара.

Напомним, что после заморозки цен на сахар и масло у некоторых торговых сетей начались проблемы с поставками. Поставщики готовы отгружать продукты по установленным ценам, но требуют премию за доставку.

Ранее эксперты рассказывали «Реальному времени», почему госрегулирование цен неэффективно и какие есть пути решения проблемы. Подробности — в материале интернет-газеты.

Ольга Плешкова