Сегодня в России стартует весенний призыв

Сегодня по всей России стартует весенний призыв. Из Татарстана призывников будут отправлять на место прохождения службы с 20 апреля 2021 года до 10 июля 2021 года.

Подготовка к весеннему призыву началась еще в январе 2021 года. Военный комиссариат изучил состояние здоровья призывников, образование, семейное положение, наличие специальности, мотивации в рядах вооруженных сил. При направлении призывников в определенный род войск на определенные воинские должности учитываются их пожелания, сообщает администрация Вахитовского и Приволжского района Казани.

Несколько человек уже отобраны в Президентский полк ФСО России.

«При прохождении мероприятий, связанных с призывом на военную службу, соблюдаются все меры по недопущению коронавирусной инфекции: соблюдение социальной дистанции на призывном пункте, барьерный контроль, обязательное проветривание и дезинфекция по графику, ношение защитных масок, оборудование мест для дезинфекции рук. Накануне отправок граждан — обязательное ПЦР-тестирование», — говорится в сообщении.

Ранее в Татарстане возбудили уголовное дело против уклониста от армии.

Ольга Плешкова