Челнинские СМИ в честь 1 апреля распространили новость о том, что в городе отменят комплексы

Сегодня, 1 апреля, челнинские СМИ сообщили новость о том, что в городе якобы откажутся от жилых комплексов. Вместо них будут улицы, рассказал канал «Челны-ТВ».

«В городе продолжает действовать двойная адресация. Каждый дом имеет номер по улице (этот адрес записывается в графе регистрации в паспорте) и так называемый строительный адрес («адрес по комплексу»). Чаще челнинцы пользуются строительными адресами, и в редких случаях горожанин знает свой адрес по улице», — говорится в тексте новости.

Начальник Управления информационной политики и по связям с общественностью Римма Мухаметзянова опровергла это сообщение и назвала его неудачной первоапрельской шуткой коллег, пишет Chelny-biz.ru.



Служба исследований hh.ru выяснила, что на работе в честь 1 апреля, Дня смеха, разыграли 37% респондентов в Татарстане. Устраивать розыгрыши в этот день принято в 14% компаний республики.