Россиян предупредили о новой схеме обмана под видом родителей одноклассников

«Незнакомая женщина пишет в мессенджере и просит посмотреть, что якобы публикует ваш сын или дочь», — объяснили в Совфеде

Фото: Динар Фатыхов

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме. Злоумышленники рассылают сообщения с вредоносной ссылкой от имени мамы одноклассника, рассказал сенатор Артем Шейкин.

— Незнакомая женщина пишет в мессенджере, представляется мамой одноклассника и просит посмотреть, что якобы публикует ваш сын или дочь. Формулировка обычно подобрана так, чтобы вызвать немедленную реакцию: ребенок выложил что-то «недопустимое» или «ужасное». Рядом с этим сообщением всегда есть ссылка, — приводит его слова РИА «Новости».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При переходе по ссылке открывается фишинговая страница с формой для ввода логина, пароля, номера телефона или кода из СМС.

По словам Шейкина, злоумышленникам достаточно знать имя ребенка или родителя, а остальное можно придумать. Он призвал обязательно проверять отправителя до перехода по ссылкам и обсуждать с детьми, какую информацию они публикуют в открытом доступе.

Напомним, в августе мошенники придумали новую схему обмана — они предлагают россиянам топливные карты по заниженным ценам.