ФАС: рисков дефицита сахара нет

По сообщению Федеральной антимонопольной службы, в России нет перебоев с поставками и закупками сахара, дефицита нет. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Результаты мониторинга показывают, что соглашения соблюдаются. Риски дефицита сахара отсутствуют», — заявили в ведомстве.

Правительство России продлило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок и подсолнечное масло. Об этом сообщается на сайте Кабмина. Соглашения о стабилизации цен на сахар-песок продлили до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года.

Ранее Минсельхоз РФ отмечал, что участники соглашений о стабилизации цен на сахар, которые занимают весь рынок, выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в необходимых объемах. При этом сахарные заводы хотят заключить контракты для прямых поставок в торговые сети, что даст им возможность получить субсидию и снизить издержки.

Напомним, СМИ сообщили, что торговые сети уже больше недели не могут закупить сахар у производителей по фиксированным ценам. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на два источника.

По данным издания, такая ситуация произошла после того, как правительство 22 марта заявило о готовности выделять субсидии изготовителям сахара на компенсацию их затрат уже с 1 апреля. Заводы могут получить по 5 рублей за каждый килограмм сахара, который они продают ретейлерам по фиксированной цене. После этого производителям якобы стало невыгодно реализовывать свою продукцию до 1 апреля.