Загитова хочет развивать в Казани синхронное фигурное катание
Загитова намерена развивать в Казани и парные дисциплины
Олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила, что хотела бы видеть в столице Татарстана синхронное фигурное катание. Этот вид спорта в 2030 году впервые станет олимпийским, и, по словам Загитовой, сейчас самое время заложить основу для его развития в регионе.
— Мальчики-одиночники, девочки-одиночницы, а там уже посмотрим ... Моя задача — чтобы все тренировались здесь, — передает слова Загитовой ТАСС.
Кроме синхронного катания, Загитова намерена развивать в Казани и парные дисциплины. Она привела в пример дуэт Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, которые выступали за Татарстан, но тренировались в Москве.
Ранее сообщалось, что Алина Загитова провела первую открытую тренировку в новом центре фигурного катания в Казани 30 августа, спустя три дня после его официального открытия.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».