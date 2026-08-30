Загитова хочет развивать в Казани синхронное фигурное катание

Загитова намерена развивать в Казани и парные дисциплины

Фото: Сергей Козлов

Олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила, что хотела бы видеть в столице Татарстана синхронное фигурное катание. Этот вид спорта в 2030 году впервые станет олимпийским, и, по словам Загитовой, сейчас самое время заложить основу для его развития в регионе.

— Мальчики-одиночники, девочки-одиночницы, а там уже посмотрим ... Моя задача — чтобы все тренировались здесь, — передает слова Загитовой ТАСС.

Кроме синхронного катания, Загитова намерена развивать в Казани и парные дисциплины. Она привела в пример дуэт Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, которые выступали за Татарстан, но тренировались в Москве.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова провела первую открытую тренировку в новом центре фигурного катания в Казани 30 августа, спустя три дня после его официального открытия.

Вадим Вахрушев