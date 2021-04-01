Источник: обыск у челнинского олигарха Миронова связан с претензиями «Азия Ломанж Компани»

Фото: «Реальное время»

Сегодняшний обыск силовиков в особняке бенефициара «Еврогрупп» Алексея Миронова под Челнами связан с давним спором, который ранее в арбитражах проиграл бизнесмен Садриддин Аширматов, директор фирмы «Азия Ломанж Компани». Об этом «Реальному времени» сообщил источник из окружения Миронова.



Бизнесмен Аширматов от лица «Азия Ломанж Компани» оспаривал в судах договор аренды с промпарком «Челны», заключенный в 2015 году. По мнению истца, этот документ он подписал «под влиянием обмана» со стороны руководства промпарка, а на деле предоставленные ему помещения не соответствовали параметрам договора по электрическим мощностям, коммунальным ресурсам и даже высоте помещения.



Арбитражный спор был проигран в трех инстанциях, которые установили, что иностранный инвестор лично подписывал акт приема-передачи помещений, указывая, что претензий не имеет и почти полгода оплачивал аренду. Когда оплата прекратилась руководство промпарка расторгло договор. Аширматов подал в суд. Какую роль в той истории следователи приписывают Миронову — пока неясно.

Обыск прошел в рамках уголовного дела по статье 165 УК РФ — причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Оно было возбуждено в отношении неустановленных лиц еще в 2020 году. Участие в мероприятиях принимали сотрудники СК и УЭБиПК МВД Татарстана.

Ранее Миронова подозревали в ряде других преступлений, задерживали, водворяли под домашний арест. Однако в 2019-м его дело было прекращено за отсутствием состава преступлений. Попытка реанимировать это дело через суд не удалась.

Напомним, в первый раз с обысками к Миронову приходили осенью 2017-го.