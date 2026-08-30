Алина Загитова: «Задача — чтобы фигурное катание в Татарстане вышло на федеральный уровень»
На данный момент ведутся юридические вопросы, связанные со школой фигурного катания, — ее оформление и согласование штатного расписания
Сегодня в Казани открылась школа фигурного катания. После официальной церемонии олимпийская чемпионка Алина Загитова ответила на вопросы журналистов. Она рассказала: что стоит за проектом, какая роль будет у нее в школе и какие направления там будут развиваться.
— Алина, какие у вас впечатления от объекта?
— Очень масштабно. Есть еще некоторые нюансы, которые надо доработать, но они не такие значительные. Самое главное, что я уже вчера потренировалась, и здесь замечательное качество льда. Есть абсолютно все для того, чтобы спортсмены совершенствовали свои спортивные навыки.
Вчера, когда я приехала, увидела этот центр в доделанном виде и, честно, я заплакала. Заплакала от того, что много сил было потрачено, много времени, а время у нас самое важное в жизни. Когда я приехала и увидела это вживую, уже не на картинке, как это было, конечно же, было колоссальное чувство гордости.
— Не могли бы вы рассказать про школу? Когда планируете запускаться, какое количество учеников, кто будет тренировать?
— На данный момент у нас 26 тренерских позиций. Естественно, мы будем масштабироваться, потому что фигурное катание — это не только про лед, это еще хореография, модерн, танцы, физическая нагрузка. Мы будем отбирать спортсменов, потому что здесь не все будут тренироваться. Примерно 192 спортсмена, может быть и больше, если функционал здания позволит.
На данный момент ведутся юридические вопросы, связанные со школой, то есть ее оформление, согласование штатного расписания, которое мы с командой составили достаточно давно. Поэтому идем в правильном направлении, мелкими шажками.
— Какая у вас будет роль в этой школе?
— Безусловно, я собираюсь приезжать намного чаще в Казань. На данный момент у нас есть потрясающий тренерский штаб, который уже показывает хорошие результаты. Просто у них не было достаточного функционала, льда недостаточно. В принципе, это базовая история для фигуристов, потому что всю жизнь почему-то нас немного оттесняли хоккеисты. Теперь есть центр фигурного катания и мы никого сюда не будем запускать, это точно.
Тренерский штаб будет масштабироваться еще больше. Я планирую привлечь тренеров из Москвы, Санкт-Петербурга, чтобы они тренировали именно здесь. Самая главная задача для меня — чтобы фигурное катание в Татарстане вышло на федеральный уровень. Чтобы спортсмены здесь взрослели с самого маленького возраста и до самых больших результатов, и оставались именно в Татарстане, никуда не уезжали.
— Вы планируете развивать женское одиночное катание или парное, танцы?
— Есть, конечно, в планах, но на самом деле я бы очень хотела еще синхронное катание здесь видеть, потому что на следующей Олимпиаде это уже будет олимпийский вид спорта. До этого не было такой возможности. Также здесь будут тренироваться мальчики-одиночники, девочки-одиночницы, а там уже посмотрим.
Напомним, школа открылась в новом центре фигурного катания. Площадь спортивного комплекса превышает 6 тыс. кв. м. Для спортсменов здесь оборудованы тренажерный и разминочный залы, две хореографические студии, кардиозона и профильный зал для совершенствования отдельных элементов выступлений.
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