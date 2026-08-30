Алина Загитова: «Задача — чтобы фигурное катание в Татарстане вышло на федеральный уровень»

На данный момент ведутся юридические вопросы, связанные со школой фигурного катания, — ее оформление и согласование штатного расписания

Фото: Сергей Козлов

Сегодня в Казани открылась школа фигурного катания. После официальной церемонии олимпийская чемпионка Алина Загитова ответила на вопросы журналистов. Она рассказала: что стоит за проектом, какая роль будет у нее в школе и какие направления там будут развиваться.

— Алина, какие у вас впечатления от объекта?

— Очень масштабно. Есть еще некоторые нюансы, которые надо доработать, но они не такие значительные. Самое главное, что я уже вчера потренировалась, и здесь замечательное качество льда. Есть абсолютно все для того, чтобы спортсмены совершенствовали свои спортивные навыки.

Вчера, когда я приехала, увидела этот центр в доделанном виде и, честно, я заплакала. Заплакала от того, что много сил было потрачено, много времени, а время у нас самое важное в жизни. Когда я приехала и увидела это вживую, уже не на картинке, как это было, конечно же, было колоссальное чувство гордости.

— Не могли бы вы рассказать про школу? Когда планируете запускаться, какое количество учеников, кто будет тренировать?

— На данный момент у нас 26 тренерских позиций. Естественно, мы будем масштабироваться, потому что фигурное катание — это не только про лед, это еще хореография, модерн, танцы, физическая нагрузка. Мы будем отбирать спортсменов, потому что здесь не все будут тренироваться. Примерно 192 спортсмена, может быть и больше, если функционал здания позволит.

На данный момент ведутся юридические вопросы, связанные со школой, то есть ее оформление, согласование штатного расписания, которое мы с командой составили достаточно давно. Поэтому идем в правильном направлении, мелкими шажками.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Какая у вас будет роль в этой школе?

— Безусловно, я собираюсь приезжать намного чаще в Казань. На данный момент у нас есть потрясающий тренерский штаб, который уже показывает хорошие результаты. Просто у них не было достаточного функционала, льда недостаточно. В принципе, это базовая история для фигуристов, потому что всю жизнь почему-то нас немного оттесняли хоккеисты. Теперь есть центр фигурного катания и мы никого сюда не будем запускать, это точно.

Тренерский штаб будет масштабироваться еще больше. Я планирую привлечь тренеров из Москвы, Санкт-Петербурга, чтобы они тренировали именно здесь. Самая главная задача для меня — чтобы фигурное катание в Татарстане вышло на федеральный уровень. Чтобы спортсмены здесь взрослели с самого маленького возраста и до самых больших результатов, и оставались именно в Татарстане, никуда не уезжали.

— Вы планируете развивать женское одиночное катание или парное, танцы?

— Есть, конечно, в планах, но на самом деле я бы очень хотела еще синхронное катание здесь видеть, потому что на следующей Олимпиаде это уже будет олимпийский вид спорта. До этого не было такой возможности. Также здесь будут тренироваться мальчики-одиночники, девочки-одиночницы, а там уже посмотрим.



Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Напомним, школа открылась в новом центре фигурного катания. Площадь спортивного комплекса превышает 6 тыс. кв. м. Для спортсменов здесь оборудованы тренажерный и разминочный залы, две хореографические студии, кардиозона и профильный зал для совершенствования отдельных элементов выступлений.

1 / 31 Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

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