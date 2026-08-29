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«Ак Барс» победил «Спартак» в матче на Кубке мэра Москвы

21:42, 29.08.2026

Казанцы одолели «красно-белых» со счетом 2:1

«Ак Барс» победил «Спартак» в матче на Кубке мэра Москвы
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

«Ак Барс» победил «Спартак» со счетом 2:1 в матче на Кубок мэра Москвы.

В составе казанцев отметились заброшенными шайбами Артем Галимов (32-я минута), Дмитрий Кателевский (36-я минута).

У «Спартака» единственный гол забил Максим Комтуа (46-я минута).

Отметим, что эта победа стала первой для «Ак Барса» на Кубке мэра Москвы.

Евгений Романов

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