«Ак Барс» победил «Спартак» в матче на Кубке мэра Москвы
Казанцы одолели «красно-белых» со счетом 2:1
«Ак Барс» победил «Спартак» со счетом 2:1 в матче на Кубок мэра Москвы.
В составе казанцев отметились заброшенными шайбами Артем Галимов (32-я минута), Дмитрий Кателевский (36-я минута).
У «Спартака» единственный гол забил Максим Комтуа (46-я минута).
Отметим, что эта победа стала первой для «Ак Барса» на Кубке мэра Москвы.
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