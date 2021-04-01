Каждого третьего татарстанца разыграли 1 апреля на работе

37% респондентов в Татарстане стали объектом розыгрыша от коллег на 1 апреля. Об этом сообщает служба исследований hh.ru.

Принято устраивать розыгрыши на работе в 14% компаний РТ. Чаще всего устраивают шутки над коллегами представители рабочих специальностей — 28%. Каждый четвёртый работник транспортно-логистической сферы и сферы безопасности устраивает розыгрыши. Юристы, административный персона и специалисты из сферы закупок меньше всех разыгрывают друг друга.

Мужчин среди шутников 39%, а женщин 27%. Шутки от коллег 67% татарстанцев признали смешными, а в 5% — показались обидными.

На первых позициях остаются шутки про «белую спину», зарплаты и премии, вызовы к начальству, предложение подписать заявление на увольнение или приказ на вымышленную командировку, а также подмена сахара на соль.

Россияне любят разыгрывать друг друга на 1 апреля при помощи роботов и муляжей. Подборку популярных товаров для розыгрышей составили эксперты «Авито».