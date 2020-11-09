На птицефабрике в Зеленодольском районе Татарстана выявили птичий грипп
На территории птицеводческого предприятия, принадлежащего ООО «Агрофирма «Залесный» в Зеленодольском районе РТ, ввели карантин из-за выявления высокопатогенного гриппа птиц. Указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.
Птицефабрика находится на улице Волостного в селе Большие Ключи. Агрофирма занимается производством мяса индейки.
В угрожаемую зону в пределах 5 км от очага вошли села Большие Ключи, Большие Кургузи, Большие Яки, деревни Ивановское, Соловьевка, Каратмень, Малые Кургузи, Красный Кармыш, поселок Светлое Озеро.
В зону наблюдения в радиусе от 10 км включено 12 населенных пунктов Зеленодольского района.
Ранее Минниханов отменил карантин по птичьему гриппу на территории крестьянского хозяйства «Хайруллов Мударис Мунирович» в деревне Мещеряково в Буинском районе Татарстана.Общество Татарстан
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