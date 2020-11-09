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Хуснуллин прокомментировал смену главы Минстроя — ведомство может возглавить Файзуллин

14:34, 09.11.2020
Хуснуллин прокомментировал смену главы Минстроя — ведомство может возглавить Файзуллин
Фото: tatarstan.ru (Файзуллин и Хуснуллин в центре)

Вице-премьер России по вопросам строительства Марат Хуснуллин поблагодарил экс-главу Минстроя Владимира Якушева за совместную работу. Также же он прокомментировал кандидатуру Ирека Файзуллина на вакантный пост, пишет РБК.

По словам Хуснуллина, «это большой профессионал с огромным опытом работы как на региональном, так и на федеральном уровне».

«Уверен, что под его руководством Минстрой сможет быстро и качественно решать все стоящие перед ведомством задачи», — заявил Хуснуллин.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня внес в Госдуму кандидатуру Ирека Файзуллина на пост министра строительства и ЖКХ России. Его кандидатуру одобрили профильные комитеты Госдумы. Подробнее о вероятном назначении — в материале «Реального времени».

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