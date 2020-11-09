Pfizer объявил о завершении испытаний своей вакцины от COVID-19

Американская фармацевтическая корпорация Pfizer сообщила о завершении третьего этапа испытаний своей вакцины BNT162b2 от коронавируса. В США ее зарегистрируют уже в ноябре.

Компания разрабатывала препарат вместе с биоинжиниринговой фирмой BioNTech.

«Вакцина-кандидат оказалась более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19... в первом промежуточном анализе эффективности», — цитирует RT сообщение Pfizer.

Фото: wikimedia.org / Topi Pigula

Отмечается, что анализ выявил 94 подтверждённых случая COVID-19 у участников испытания. В исследовании приняли участие 43 538 участников. Уже в этом году фармацевты расссчитывают выпустить около 20 млн доз.

За следующий год может быть выпущено около 1,3 млрд доз.

Напомним, в России уже зарегистрированы две вакцины. Однако это была предварительная регистрация и сейчас они как раз проходят третий этап тестирования — массовая вакцинация добровольцев.