В России предложили установить единую неделю школьных каникул при многодневном голосовании

В России предложили ввести единую неделю школьных каникул для удобства проведения голосования на выборах в образовательных учреждениях. С такой идеей к президенту России Владимиру Путину обратилась председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Президент меня услышал и дал соответствующее поручение, чтобы с привлечением законодателей, экспертов и ряда заинтересованных ведомств рассмотрели все возможные варианты, выбрав оптимальный», — цитирует ТАСС Памфилову.

Глава Центризбиркома отметила, что такая система будет удобна для учителей школ, которые на выборах входят в участковые избирательные комиссии.

Фото: realnoevremya.ru

По словам Памфиловой, это самое недорогое и удобное решение проблемы для мест проведения выборов.

В Госдуме заявили, что эта инициатива требует одобрения родителей школьников и экспертов. По мнению депутатов, резкие изменения могут привести «к социальному напряжению».

В сентябре члены партии «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект, запрещающий использование помещений школ для проведения голосования. По мнению депутатов, это мешает работе школ в штатном режиме, что негативно сказывается на учебном процессе и снижает качество образования.

