Профильные комитеты Госдумы одобрили кандидатуру Ирека Файзуллина на пост главы Минстроя РФ

Комитеты Госдумы по транспорту и строительству, а также Комитет по жилищной политике рекомендуют назначить Ирека Файзуллина министром строительства и ЖКХ. На сегодняшнем совместном заседании члены комитетов единогласно одобрили его кандидатуру.

Первый зампред комитета Сергей Пахомов отметил, что рассказывать о работе Ирека Анваровича не нужно: о его успехах депутаты знают и по Татарстану, и по деятельности в правительстве.

Председатель комитета Евгений Москвичев, утверждая результаты рассмотрения, ошибся и сначала сказал, что комитет рекомендует Файзуллина на должность министра сельского хозяйства, но тут же исправился.