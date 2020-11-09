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Профильные комитеты Госдумы одобрили кандидатуру Ирека Файзуллина на пост главы Минстроя РФ

13:45, 09.11.2020
Профильные комитеты Госдумы одобрили кандидатуру Ирека Файзуллина на пост главы Минстроя РФ
Фото: realnoevremya.ru

Комитеты Госдумы по транспорту и строительству, а также Комитет по жилищной политике рекомендуют назначить Ирека Файзуллина министром строительства и ЖКХ. На сегодняшнем совместном заседании члены комитетов единогласно одобрили его кандидатуру.

Первый зампред комитета Сергей Пахомов отметил, что рассказывать о работе Ирека Анваровича не нужно: о его успехах депутаты знают и по Татарстану, и по деятельности в правительстве.

Председатель комитета Евгений Москвичев, утверждая результаты рассмотрения, ошибся и сначала сказал, что комитет рекомендует Файзуллина на должность министра сельского хозяйства, но тут же исправился.

ОбществоВласть Татарстан
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