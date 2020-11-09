Forbes: Игорь Артемьев покинет пост главы ФАС

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев покидает ведомство. Причиной стало состояние здоровья чиновника, сообщает Forbes со ссылкой на источники.

По информации издания, на должность главного антимонопольщика претендуют три кандидата.

Фото: fas.gov.ru

Возможно, начальником ФАС станет вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский. Также это место может занять заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Третьим претендентом значится глава управления ФАС по Петербургу Вадим Владимиров.

В августе Артемьев предложил приватизировать авиакомпанию «Победа». Лоукостер на сегодня является 100%-ной «дочкой» государственного «Аэрофлота».

