В Казани запустят два экстремальных аттракциона
Это зимой в 15 парках Казани планируется разместить 21 новый объект, большинство из которых простоит два года. Среди них: кафе, тир, вендинг, точка по предоставлению фотоуслуг, аттракционы и др.
В том числе хотят организовать каток в парке «Калейдоскоп» и два экстремальных аттракциона — зиплайн и катание на велосипеде по канатной дороге на пляже озера Лебяжье.На данный момент Дирекция парков и скверов запустила торги на размещение нестационарных торговых объектов на территории парков и скверов в зимний период. Подача заявок продолжится до 1 декабря, итоги подведут к середине декабря.
Справка
Зиплайн — спуск с использованием сил гравитации по стальному канату с отрывом от земли, по воздуху, с помощью специального устройства, использующего блоки.
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