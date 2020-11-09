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В Казани запустят два экстремальных аттракциона

09:37, 09.11.2020
В Казани запустят два экстремальных аттракциона
Фото: krasnayapolyanaresort.ru

Это зимой в 15 парках Казани планируется разместить 21 новый объект, большинство из которых простоит два года. Среди них: кафе, тир, вендинг, точка по предоставлению фотоуслуг, аттракционы и др.

В том числе хотят организовать каток в парке «Калейдоскоп» и два экстремальных аттракциона — зиплайн и катание на велосипеде по канатной дороге на пляже озера Лебяжье.

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов (архив)
На данный момент Дирекция парков и скверов запустила торги на размещение нестационарных торговых объектов на территории парков и скверов в зимний период. Подача заявок продолжится до 1 декабря, итоги подведут к середине декабря.

Справка

Зиплайн — спуск с использованием сил гравитации по стальному канату с отрывом от земли, по воздуху, с помощью специального устройства, использующего блоки.

Общество Татарстан
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