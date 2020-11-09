В Казани запустят два экстремальных аттракциона

Это зимой в 15 парках Казани планируется разместить 21 новый объект, большинство из которых простоит два года. Среди них: кафе, тир, вендинг, точка по предоставлению фотоуслуг, аттракционы и др.

В том числе хотят организовать каток в парке «Калейдоскоп» и два экстремальных аттракциона — зиплайн и катание на велосипеде по канатной дороге на пляже озера Лебяжье.

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов (архив)