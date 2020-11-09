В Минздраве РТ прокомментировали очереди в казанскую больницу №7

В Министерстве здравоохранения Татарстана объяснили «Реальному времени», почему в воскресенье пациентов в казанской больнице №7 принимал один врач.

«В каждой смотровой пациентов круглосуточно принимают по одному дежурному врачу», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

При увеличении количества обращений привлекают до четырех дополнительных специалистов, добавили в Минздраве.



Напомним, что в минувшее воскресенье жители Казани пожаловались в соцсетях, что прием в больнице №7 вел один врач, из-за чего образовались очереди из пациентов.