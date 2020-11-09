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В Минздраве РТ прокомментировали очереди в казанскую больницу №7

13:08, 09.11.2020 1
В Минздраве РТ прокомментировали очереди в казанскую больницу №7
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Министерстве здравоохранения Татарстана объяснили «Реальному времени», почему в воскресенье пациентов в казанской больнице №7 принимал один врач.

«В каждой смотровой пациентов круглосуточно принимают по одному дежурному врачу», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

При увеличении количества обращений привлекают до четырех дополнительных специалистов, добавили в Минздраве.

Напомним, что в минувшее воскресенье жители Казани пожаловались в соцсетях, что прием в больнице №7 вел один врач, из-за чего образовались очереди из пациентов.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:34
    у левого крыла 7 горбольницы очередь скорых,у правого катафалков.
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