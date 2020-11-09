Самый большой казанский ТЦ откроется в начале декабря

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Руководство самого большого торгового центра в Казани — KazanMall — назвало дату открытия. Посетителей он начнет принимать 5—6 декабря.

Техническое открытие назначено на 12 ноября.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Также стало известно, что в ТЦ не будет размещаться один из якорных арендаторов — гипермаркет «Лента».

Ранее «Реальное время» уже писало, что техническое открытие KazanMall перенесли и оно должно состояться в ноябре. Владельцы молла ценой в 6 млрд рублей сообщили, что 90% площадей в торговом центре уже заняты.