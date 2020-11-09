В Буинском районе РТ отменили карантин по птичьему гриппу

В Буинском районе Татарстана на территории крестьянского хозяйства «Хайруллов Мударис Мунирович» в деревне Мещеряково отменен карантин, введённый из-за птичьего гриппа. Соответствующий указ подписал президент РТ Рустам Минниханов.



В течение трех месяцев на этой территории ограничивается вывоз на другие территории инкубационных яиц и живых птиц всех видов и возрастов.

Напомним, что указом президента РТ карантин в крестьянском хозяйстве «Хайруллов Мударис Мунирович» был введен в середине октября. Под наблюдение попали 19 населенных пунктов Буинского района РТ.



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4 ноября карантин по птичьему гриппу был введен «на территории частного подворья дома №2 по улице Школьной в селе Черки-Гришино» Буинского района.

