Франция обогнала Россию по количеству заболевших коронавирусом

По данным Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени, на 10.20 (по мск) Франция стала четвертой в списке стран, лидирующих по количеству случаев COVID-19. Таким образом, Россия опустилась на пятое место.

Число заболевших коронавирусом с начала пандемии во Франции достигло 1 835 187 человек. В России зафиксировано 1 760 420 случаев.

Лидируют по количество зараженных по-прежнему США (9 971 651), Индия (8 553 657) и Бразилия (5 664 115). Общее число случаев COVID-19 в мире достигло 50 402 558.

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Напомним, что в середине октября президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о введении комендантского часа на фоне второй волны коронавируса в Париже, Лилле, Лионе, Марселе, Тулузе.