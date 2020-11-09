Объявленный в международный розыск Эрик Гафаров заявил, что дело против него сфабриковано

Основатель фонда Gafarov and Partners LTD Эрик Гафаров, объявленный в международный розыск, заявил в своем Instagram, что уголовные дела против него сфабрикованы.

На вопрос, почему он раскрывает свое местоположение, Гафаров ответил, что ничего не боится и уверен в себе. По его словам, ему ничего не грозит на территории Украины и Турции, гражданство которых он имеет.

Ранее в своем Instagram Гафаров опроверг информацию о том, что находится в международном розыске: «Все, что пишут в СМИ, тоже [ложь] на 99 процентов».

