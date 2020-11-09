Новости общества

11:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Объявленный в международный розыск Эрик Гафаров заявил, что дело против него сфабриковано

11:03, 09.11.2020
Объявленный в международный розыск Эрик Гафаров заявил, что дело против него сфабриковано
Фото: nchelny.city

Основатель фонда Gafarov and Partners LTD Эрик Гафаров, объявленный в международный розыск, заявил в своем Instagram, что уголовные дела против него сфабрикованы.

На вопрос, почему он раскрывает свое местоположение, Гафаров ответил, что ничего не боится и уверен в себе. По его словам, ему ничего не грозит на территории Украины и Турции, гражданство которых он имеет.

Ранее в своем Instagram Гафаров опроверг информацию о том, что находится в международном розыске: «Все, что пишут в СМИ, тоже [ложь] на 99 процентов».

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем