«Лента» ушла из KazanMall

Фото: Лина Саримова

«Лента» больше не является якорным продуктовым арендатором в ТЦ KazanMall на улице Павлюхина в Казани. Об этом объявили во время пресс-тура.



Договор на размещение гипермаркета был подписан в 2018 году, но после пандемии «Лента» посчитала себя сильно пострадавшей и выставила новые условия. В итоге их вывеску снимут.

Нового продуктового арендатора объявят в скором времени.



Фото: instagram.com/kazanmall_official

Предполагалось, что площадь гипермаркета «Лента» в ТЦ будет составлять 9000 кв. м. Подробнее — в материале «Реального времени».

KazanMall начнет принимать посетителей 5—6 декабря.