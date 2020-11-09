«Лента» ушла из KazanMall
«Лента» больше не является якорным продуктовым арендатором в ТЦ KazanMall на улице Павлюхина в Казани. Об этом объявили во время пресс-тура.
Договор на размещение гипермаркета был подписан в 2018 году, но после пандемии «Лента» посчитала себя сильно пострадавшей и выставила новые условия. В итоге их вывеску снимут.
Нового продуктового арендатора объявят в скором времени.
Предполагалось, что площадь гипермаркета «Лента» в ТЦ будет составлять 9000 кв. м. Подробнее — в материале «Реального времени».
KazanMall начнет принимать посетителей 5—6 декабря.БизнесРозничная торговля Татарстан
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