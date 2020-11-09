Турецкий «Ишбанк» закроет офис в Казани

«Ишбанк» объявил о планах закрыть контрольно-кассовые офисы в Казани и Санкт-Петербурге. Работать будет только головной офис в Москве.

«Данные организационные мероприятия призваны оптимизировать сеть структурных подразделений», — говорится в сообщении банка.

Казанский офис будет работать до 25 декабря включительно. В Петербурге последний день работы — 22 января 2021 года.

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Юрлицам предлагается работать дистанционно с системой «Клиент-Банк». Клиентам-физлицам обещают перевести вклады на счет любого банка без комиссии. Они также могут продолжать работу с «Ишбанком» дистанционно. Возможность погашать кредит бесплатно банк также обещает предоставить.

АО «Ишбанк» еще в 2011 году приобрел турецкий TurkiyeIsBankasi A.S.