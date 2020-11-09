Ирек Файзуллин поможет Марату Хуснуллину построить светлое будущее

Фото: Максим Платонов

Новое повышение для «соратника Хуснуллина»

Назначение бывшего министра строительства Татарстана Ирека Файзуллина главой федерального Минстроя — вопрос решенный. Об этом сегодня утром сообщили федеральные СМИ, кроме того, информацию о назначении Файзуллина подтверждали собственные источники «Реального времени». В итоге ближе к полудню премьер-министр Михаил Мишустин предложил кандидатуру Файзуллина на пост главы профильного министерства.

Бывший министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев уже официально назначен на позицию полпреда в УрФО. Якушев занимал министерское кресло с мая 2018 года, Файзуллин же проработал при нем первым замом с 23 января 2020 года — чуть более девяти месяцев.

Напомним, что Файзуллин пришел в федеральное правительство вскоре после того, как вице-премьером, курирующим сферу строительств и ЖКХ, стал Марат Хуснуллин — также бывший глава Минстроя Татарстана, предшественник Файзуллина на этом посту. Кроме того, Файзуллин в течение пяти лет был заместителем Хуснуллина. При этом ранее сообщалось, что Файзуллин уже много раз получал приглашения «перебраться в Москву», но принял его только тогда, когда Хуснуллин занял должность вице-премьера.

Бывший министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев уже официально назначен на позицию полпреда в УрФО. Фото kremlin.ru

Помимо Якушева сегодня в отставку отправились еще пять министров. В этом свете выглядит логичным назначение на вакантное место в сфере, курируемой Хуснулинным, его ближайшего соратника и коллеги.

Однако не только близостью к Хуснуллину можно объяснить новое назначение Файзуллина. Напомним, что на посту первого зама он курировал реализацию проектов и программ в сфере государственных услуг в строительстве и разрешительной деятельности министерства. Однако сейчас в ведении федерального Минстроя находятся сразу несколько мегапроектов, которые непосредственно связаны с Татарстаном. В первую очередь речь о трассе М-12 — неслучайно о ее строительстве Мишустин объявил, именно находясь в Татарстане. Стоимость этого проекта составляет более 700 млрд рублей, стоимость татарстанского участка — 162 млрд рублей.

В первую очередь речь о трассе М-12 — неслучайно о ее строительстве Мишустин объявил, именно находясь в Татарстане. Фото: tatarstan.ru

Добавим, что назначение Файзуллина может оказаться огромным «окном возможностей» для всей строительной отрасли Татарстана — по аналогии с тем, как пришествие Хуснуллина в департамент строительства Москвы открыло республиканским строителям дорогу к московским контрактам. Напомним, что, по сообщениям СМИ, на новой должности Иреку Файзуллину нужно будет провести работу по созданию единого заказчика госстроек.

Потенциал местных подрядчиков может быть раскрыт как на инфраструктурных стройках, так и на рынке жилой недвижимости и при организации общественных пространств.

Чем известен Ирек Файзуллин

Файзуллин как на посту регионального министра, так и в федеральном правительстве оставался довольно непубличной персоной. И для федерального министра это большой плюс, так как Файзуллин не светился в каких-либо негативных историях. Ему не приписывают ни связанные бизнесы, ни порочащие связи — кристально чистая биография. Представители стройотрсали республики также тепло отзывались о Файзуллине — среди его качеств отмечали порядочность, скромность, работоспособность и хорошее отношение к подчиненным. Среди хобби называли рыбалку и охоту.

Ирек Файзуллин был основным лицом, отвечающим за реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда». Фото Максима Платонова

Вся карьера Файзуллина была связана со строительством — и, до 2020 года, с Татарстаном. Он родился в Казани, закончил КГАСУ и после него работал на руководящих позициях в нескольких проектных организациях, включая «Татинвестгражданпроект». В республиканский Минстрой он пришел в 2005-м, в 2010, с уходом Хуснуллина в Москву, Файзуллин возглавил министерство — как раз в самый разгар «большой стройки» перед Универсиадой.

При назначении в федеральное правительство Файзуллин получил лестную характеристику от руководства республики — в казанском Кремле объяснили назначение успешной работой Файзуллина по двум некогда «больным» вопросам: переходу на эскроу-счета и реализации социальных программ по расселению из ветхого и аварийного жилья. Уже в марте этого года в Татарстане «раскрылись» первые эскроу-счета, на начало осени объем средств на эскроу-счетах достиг 21,5 млрд рублей — и растет от месяца к месяцу.

Помимо этого, еще на посту республиканского министра Ирек Файзуллин был основным лицом, отвечающим за реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» — как отмечал сам Файзуллин, одного из наиболее сложных, из-за высоких целевых показателей. В 2019 году Татарстану, хоть и буквально под конец года, удалось выполнить план, сдав не 2,4 млн кв. м, а 2,675 млн кв. метров. Но в 2020 году, согласно нацпроекту «Жилье и городская среда», Татарстану, теперь уже без Файзуллина, придется сдать 2,9 млн кв. метров. В целом же за период руководства Файзуллина был введено 22 млн кв. м. жилья.

Спустя несколько лет после этих событий в полпредстве в ПФО Татарстан уже называли регионом, где «отмечена лучшая динамика по сокращению долгостроев и решению проблем обманутых дольщиков». Фото Максима Платонова

Как уже было сказано выше, в Татарстане Файзуллин активно занимался проблемой дольщиков — сейчас на федеральном уровне этот вопрос находится в ведении уже Марата Хуснуллина. На период руководства Файзуллина пришлись, с одной стороны, самые громкие скандалы в этой сфере — стоит вспомнить, например, крах ГК «ФОН» Анатолия Ливады и компании «Свей». С другой стороны, спустя несколько лет после этих событий в полпредстве в ПФО Татарстан уже называли регионом, где «отмечена лучшая динамика по сокращению долгостроев и решению проблем обманутых дольщиков». В республике с 2007 по 2017 год, по словам Файзуллина, было введено в эксплуатацию 111 проблемных объектов долевого строительства общей площадью 992 тыс. кв. метров, в которых получили квартиры 13 тыс. 738 дольщиков.

В отличие от мечтателя и любителя мегапроектов Хуснуллина его коллега Файзуллин отличается выдающимися способностями реализовать любые даже самые нетривиальные проекты. Это было доказано и в работе над спортобьектами, и в создании общественных пространств в связке с командой Наталии Фишман-Бекмамбетовой. Именно это качество нового министра может сделать тандем двух почётных строителей Татарстана по-настоящему эффективным.

Александр Артемьев