Два проблемных долгостроя в Куюках получили заключения о соответствии

Проблемные жилые дома №13 и №14 микрорайона «Яшьлек» в селе Куюки Пестречинского района Татарстана получили заключения о соответствии требованиям проектной документации. Об этом сообщил начальник Госстройнадзора РТ Василий Кудряшов, говорится на сайте инспекции.



Дома №13 и №14 включены в Единый реестр проблемных объектов, в них расположено 35 и 24 квартиры соответственно. Около зданий устроили детскую площадку, тротуары, а также озеленили территорию.

Фото: gsn.tatarstan.ru

Напомним, Татарстан планирует досрочно завершить строительство всех долгостроев в республике в 2021 году. Сейчас в Едином реестре проблемных объектов числится 17 долгостроев республики.