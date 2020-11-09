В Казани монтируют городскую елку

Фото: Дарья Пинегина

Мокрый снег и гололед

Начало ноября в Татарстане выдалось относительно теплым — хотя прошло и несколько дождливых дней, дневная температура достигала 7 градусов тепла, ночью также столбик термометра был в зоне положительных значений. Как поясняют в татарстанском Гидрометцентре, это было связано с тем, что республика была в южной части глубокого циклона.

Однако с этой недели в республике существенно похолодает. Уже сегодня в полдень температура воздуха не поднималась выше 3 градусов тепла. Республика окажется уже в тыловой зоне циклона, сообщает Гидрометцентр Татарстана, и это привнесет потоки холодного воздуха в регион. В итоге уже во вторник, 10 ноября, температуры воздуха ночью понизятся до 0... -5 градусов, днем столбик термометра будет колебаться от -2 до +2 градусов. В среду и четверг, 11 и 12 ноября, температурный фон еще немного понизится: ночные температуры могут опуститься до -7 градусов, дневные будут не выше 3 градусов тепла.

Схожая погода ожидается и 13—14 ноября. Временами прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Гидрометцентр республики сегодня обратил внимание — из-за ночного похолодания на дорогах вероятна гололедица.

Зима близко

Добавим, что в Казани уже начали появляться первые символы не только предстоящих холодов, но и предстоящей зимы. У центра семьи «Казан» сегодня начали монтировать искусственную елку — напомним, именно там располагается один из самых крупных городских ледовых городков. В прошлом году в новогоднюю ночь городок у «Чаши» посетили свыше 400 тыс. человек.

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Похолодание затронет и соседние регионы

В других регионах ПФО ситуация схожая. В Башкирии неделя также начнется с похолодания: по данным Башгидрометеоцентра, также прогнозируется небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица, снежный накат. Ожидается северо-западный умеренный ветер. Температура воздуха ночью составит минус 2—11 градусов, ночью — от нуля до плюс 5.

В Пензенской области во вторник прогнозируются дождь и мокрый снег, а также ветер со скоростью 8—13 метров в секунду, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. Температура воздуха ночью опустится до минус 5 градусов.

В Ульяновской области во вторник прогнозируется гололедица на дорогах, сообщается на сайте регионального управления МЧС. В связи с ухудшением погодных условий в регионе объявляется «желтый» уровень опасности. Водителям рекомендовали избегать дальних поездок.

В Нижегородской области понедельник станет последним солнечным днем на этой неделе, сообщают региональные синоптики. Уже со вторника в регионе ожидается понижение температуры и мокрый снег.

В других регионах ПФО ситуация схожая. Фото Дмитрия Резнова

Ухудшение погоды прогнозируется и в Саратовской области. По данным Саратовгидрометцентра, 10 ноября в ряде районов области ожидается усиление ветра, его порывы будут достигать 17 м/с. Днем местами туман, небольшой снег и мокрый снег, на дорогах гололедица.

Александр Артемьев, фото Дарьи Пинегиной