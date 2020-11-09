Премьер-министр России предложил назначить Ирека Файзуллина главой Минстроя РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Ирека Файзуллина на пост министра строительства и ЖКХ России. Об этом глава правительства заявил на совещании со своими заместителями. Предыдущий руководитель ведомства Владимир Якушев назначен полпредом президента РФ в УрФО.

Также он предложил нижней палате парламента назначить министра энергетики РФ Александра Новака 10м- вице-премьером, главу «Русгидро» Николая Шульгинова — руководителем Минэнерго, главу «Аэрофлота» Виталия Савельева — министром транспорта (вместо Евгения Дитриха), министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова — главой Минприроды РФ (вместо Дмитрия Кобылкина).

В январе Мишустин подписал распоряжение о назначении Файзуллина на должность первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Файзуллин родился в Казани в 1962 году. С 2010 года он занимал должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.