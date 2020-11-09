Новости общества

11:36 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России ускорилась убыль населения

10:37, 09.11.2020
В России ускорилась убыль населения
Фото: realnoevremya.ru

С января по июль естественная убыль населения составила 316,3 тыс. человек. По данным Счетной палаты, если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года, то она возросла более чем на 30%.

Если темпы сохранятся на текущем уровне, то это сделает 2020 год пятым подряд, в котором естественная убыль населения увеличивается, пишет РБК со ссылкой на доклад СП.

Ранее СМИ сообщили, что в новой версии подготовленного правительством России плана по достижению национальных целей до 2030 года содержится ухудшенный прогноз по убыли населения в стране. Согласно прогнозу, население РФ будет сокращаться ежегодно до 2024 года и может уменьшиться на 1,2 млн человек.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем