В России ускорилась убыль населения

С января по июль естественная убыль населения составила 316,3 тыс. человек. По данным Счетной палаты, если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года, то она возросла более чем на 30%.

Если темпы сохранятся на текущем уровне, то это сделает 2020 год пятым подряд, в котором естественная убыль населения увеличивается, пишет РБК со ссылкой на доклад СП.

Ранее СМИ сообщили, что в новой версии подготовленного правительством России плана по достижению национальных целей до 2030 года содержится ухудшенный прогноз по убыли населения в стране. Согласно прогнозу, население РФ будет сокращаться ежегодно до 2024 года и может уменьшиться на 1,2 млн человек.