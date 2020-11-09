В СК рассказали подробности массового убийства под Воронежем — рядовой зарубил офицера топором

Военный следственный отдел СК РФ по Воронежскому гарнизону возбудил уголовное дело в отношении военнослужащего войсковой части 45117 рядового Антона Макарова по фактам убийства двух или более лиц и хищения оружия. Об этом сообщается на сайте Следкома.

По данным следствия, сегодня в 5.30 Макаров убил топором офицера и завладел его оружием. После чего он расстрелял сослуживцев, двое из которых погибли, один ранен.

На данный момент подозреваемый разыскивается.

Ранее СМИ сообщили, что военнослужащий напал на людей на военном аэродроме «Балтимор».