События недели: Зулейха в Татарстане, Трамп против Ирана и книги на набережной Казанки

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Роман Хасаев

Одной из главных тем для обсуждения на уходящей неделе стала инаугурация Владимира Путина и последовавшие за ней кадровые перестановки в правительстве. Также мощный резонанс вызвало заявление Дональда Трампа о выходе из ядерного соглашения с Ираном. На уровне ПФО были опубликованы любопытные данные о доходах чиновников разного ранга, которые с удовольствием разобрала наша аналитическая служба. Тем временем в Казани в пятый раз сажали деревья на Ленинской дамбе, «рушили» поселки новым генпланом и достраивали «Дубравную». Подробнее об этих и других событиях — в итоговом материале «Реального времени».

Инаугурация Путина, возвращение Медведева и уход Суркова

Центральным событием уходящей недели стала инаугурация Владимира Путина. Вступив в должность президента РФ 7 мая, он подписал новый «майский указ» — документ, который определяет ключевые задачи на период 2018—2024 годов. За это время Россия должна войти в число крупнейших экономик мира и избавиться от проблем с демографией. Кроме того, необходимо вдвое снизить уровень бедности, обеспечить ускоренный рост пенсий и стабильное увеличение реальных доходов граждан. Подробный разбор документа вы можете найти здесь.

В связи с инаугурацией избранного президента РФ Владимира Путина, 7 мая правительство РФ, возглавляемое Дмитрием Медведевым, сложило свои полномочия, а Путин после вступления в должность внес в Госдуму предложение рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на должность председателя нового правительства. На следующий день стало известно, что Медведев вновь возглавил правительство — его кандидатуру поддержали 374 депутата Госдумы.

Вместе с тем стало известно, что экс-министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин возглавит Счетную палату, а помощник президента Владислав Сурков, отвечающий за украинское направление и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией, может покинуть свой пост по итогам перестановок в администрации президента. Также 7 мая Дмитрий Медведев на встрече с фракцией «Единой России» предложил назначить Виталия Мутко вице-премьером по вопросам строительства. Отметим, что это предложение вызвало смех среди депутатов и очень бурную реакцию пользователей Сети.

Центральным событием уходящей недели стала инаугурация Владимира Путина. Фото kremlin.ru



«Вредительский» генплан и место под Книгохранилище

Разработчики нового генплана Казани нанесли серьезный удар по ее пригороду: кроме жителей Новой Сосновки и Больших Клыков лишиться собственности рискует население и казанского поселка Карьер. Причем в последнем случае под снос попали около 30 домов, а не единицы, новая магистраль разрежет населенный пункт надвое. Местные жители пытаются помешать строительству дороги и взывают к помощи народных избранников. «Реальное время» подробно разбиралось в ситуации на уходящей неделе.



Помимо этого, нашему изданию удалось выяснить, что книгохранилищу Нацбиблиотеки нашли место на набережной Казанки — культурный объект разместят на участке между улицей Батурина и мостом Миллениум. Поясним: «Главинвестстрой» ищет компанию, которая за 20,5 млн рублей спланирует территорию левого берега Казанки. Примечательно в этом тендере то, что от улицы Батурина до Миллениума планировка необходима для определения границ зоны размещения здания книгохранилища Национальной библиотеки РТ. Однако, как сообщили в Министерстве культуры РТ, решения по срокам возведения здания книгохранилища и объемам финансирования до сих пор нет.

«День сурка» на Ленинской дамбе и судьба «Дубравной»

Резонансной новостью для жителей Казани на уходящей неделе стала посадка деревьев на Ленинской дамбе. Да, там опять сажают деревья — в пятый раз, если вести отсчет с 2013 года, когда ПСО «Казань» впервые провело работы по благоустройству и озеленению построенного к Универсиаде дорожного объекта.

Пятилетняя гарантия на эти работы должна была благополучно окончиться как раз в этом году, но как сообщил корреспонденту «Реального времени» источник в городском комитете благоустройства, развязаться с обязательством бесплатно восстанавливать выбывшие из зеленого строя деревья на дамбе ПСО «Казань» помешали эти самые деревья. Они опять засохли. А гарантийные обязательства составлены хитро: они не будут считаться выполненными, пока не приживутся все посаженные на дамбе деревья. Однако в пресс-службе ПСО «Казань» эту информацию опровергли — там утверждают, что в этом году к посадке новых деревьев на дамбе компания никакого отношения не имеет.

Параллельно с этим, на уходящей неделе стала известна судьба долгожданной станции метро «Дубравная». Как сообщил генеральный директор «Казметростроя» Марат Рахимов, строительно-монтажные работы на станции практически завершены. Сейчас совместно со специалистами казанского метрополитена ведутся пусконаладочные и тестовые работы системы обеспечения станции: систем вентиляции, водоотлива, кондиционирования, отопления станции, осветительного оборудования. К началу ЧМ станция должна заработать.

К началу ЧМ станция должна заработать. Фото kzn.ru

Разбогатевшие депутаты казгордумы и KazanSummit

На этой неделе народные избранники столицы Татарстана отчитались о своих доходах за прошлый год, и, как выяснилось, неплохо разбогатели. Если по итогам декларационной кампании 2016 года их совокупное состояние оценивалось в 380 млн рублей, то через год оно выросло более чем в четыре раза, составив 1,6 млрд. При этом 70 процентов всех «супружеских» доходов приходится всего на двух жен народных избранников.



Самый богатый депутат Казгордумы — Александр Колесов, президент ООО «УК КАН АВТО», сын гендиректора АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» Николая Колесова. Его доходы выросли в 23,7 раза, составив 703,4 млн рублей. На втором месте — еще один член семьи Колесовых, супруг Анастасии Колесовой Николай Ураев, гендиректор АО «Завод Элекон». Его доходы выросли в 14 раз, составив 520 млн рублей. Тройку богатейших казанских депутатов замыкает Альмир Михеев («Справедливая Россия»), директор ООО «ИВЦ «Анатомика», задекларировавший по итогам 2017 года 70,6 млн рублей.



Также с 10 по 12 мая Казань в десятый раз принимала Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit». Среди спикеров мероприятия были не только президент РТ Рустам Минниханов, но и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. От Москвы приехали представители МЭР, Минпромторга и председатель ВЭБа. От Ближнего Востока, помимо генсекретаря ОИС (Организация исламского сотрудничества) Юсефа Усаймина, — Аднан Чилван, гендиректор группы Исламского банка Дубая, и вице-президент Группы Исламского банка развития Замир Икбаль. И это далеко не весь список высокопоставленных участников.

В рамках саммита предлагалось внедрить халяль-лайфстайл, позвать «Татнефть» в Египет и прорубить окно для ВЭБа, а также обсуждалась связь между исламскими финансами и «майскими указами» и велись споры о том, как встроить арабские термины в светскую конституцию.

Верховный суд РТ продлил срок «заключения» Роберту Мусину в квартире в 520 кв. м на улице Тельмана еще на 3 месяца. Фото Ирины Плотниковой

День победы в СИЗО для Гомзина и продление домашнего ареста для Ливады и Мусина

В пятницу Верховный суд РТ продлил срок «заключения» Роберту Мусину в квартире в 520 кв. м на улице Тельмана еще на 3 месяца. За время ареста он побывал на больничной койке, отчитался о доходах в 9 млн рублей и прочитал 10 томов своего дела. Стоит заметить, если ознакомление с материалами пойдет с той же скоростью, то подсудимым обвиняемый Мусин станет лишь года через три.

В этот же день Верховный суд РТ посетил освобожденный из СИЗО глава стройфирмы «ФОН» Анатолий Ливада. Обвиняемому в мошенничестве с ущербом 2,5 млрд рублей был также продлен срок домашнего ареста. При этом судья заявил, что в следующий раз такого же «легкого продления» может и не быть, если следователи не ускорят процедуру ознакомления обвиняемого с материалами дела в 683 томах.

Также на этой неделе стало известно о том, что топ-менеджер оборонки Александр Гомзин будет вынужден встречать День Победы в казанском СИЗО. Несмотря на поддержку пяти адвокатов и яркую речь самого обвиняемого, во вторник Верховный суд РТ оставил его под стражей до 10 июня. На заседании были засвечены детали уголовного дела с заявленным ущербом за 1 млрд рублей, которое силовики категорически не комментируют. По мнению защиты, дело родилось в рамках «рейдерского захвата в интересах иностранных спецслужб» и посадка Гомзина может стать серьезным ударом по обороноспособности страны.



«Внешэкономбанк» назначил «красную цену» за КЗСК



Госкорпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (ВЭБ) берет под контроль многострадальную жертву «силиконового» мегапроекта Евгении Даутовой. Заложенный ею ключевой 20-процентный пакет акций «Казанского завода синтетического каучука» перейдет в собственность «Внешэкономбанка» до конца мая.



Такое сенсационное решение вынес татарстанский арбитраж, удовлетворив «козырное» требование ВЭБа о взыскании залога по кредитному соглашению с «КЗСК-Силикон» стоимостью 7,8 млрд рублей. Вопреки многочисленным попыткам, отношения с глобальным финансовым партнером так и не сложились: арбитраж согласовал начальную продажную стоимость пакета в 105 млн рублей, то есть все имущество КЗСК оценили с сильнейшим 50-процентным дисконтом в 1,05 млрд рублей.



«Мы как раз сейчас рассматриваем возможность, как в этой комбинированной истории рассмотреть эти два завода, находящиеся на одной площадке, как единое целое. Чтобы как результат завод смог работать в полную мощность, был достроен и при этом модернизирован старый. Мы поставили цель не просто тушить пожар, что называется сейчас, а решить проблему стратегически», — комментирует ситуацию председатель ВЭБа Сергей Горьков. Отмечается, что достройка завода требует порядка 8 млрд рублей, а после дооценки появилась цифра в 10 млрд рублей.

3 мая подал в отставку мэр Ижевска Юрий Тюрин. Фото udmurt.ru

Марийская элита, богатые уфимские чиновники и отставка мэра Ижевска

Муниципальные чиновники города Уфы отчитались о своих доходах за 2017 год, вызывав пристальный интерес общества. Многие цифры вызывают больше вопросов, как, например, сверхдоходы замглавы района, курирующей социальный блок, или доходы глав районов, которые предпочитают самые демократичные марки автомобилей.

Первое место по личному доходу среди муниципальных служащих Уфы заняла заместитель главы Октябрьского района Гузэль Файзуллина, которая за 2017 год заработала 6,3 миллиона рублей. Первое место по совместному доходу с супругом и третье место по личному доходу занимает Гульнара Валиева, заместитель главы администрации Уфы. За 2017 год она заработала 5,34 миллиона рублей, а ее супруг — 1 миллион рублей. Супругу принадлежат два земельных участка 1 900 и 1 712 кв. м и жилой дом 64,1 кв. м.



Также «Реальное время» подготовило очередной топ-50 административной и деловой элиты Республики Марий Эл — по состоянию на l квартал этого года. По сравнению с предыдущими рейтингами в нем произошли отдельные любопытные изменения (в первую очередь это выпадение из первой десятки некогда могущественных отца и сына Казанковых), но в целом обстановка в республике, похоже, начинает стагнировать — и не только экономически. Подробности вы можете найти здесь.



Напомним также, что 3 мая подал в отставку мэр Ижевска Юрий Тюрин, который долгое время подвергался уничтожающей критике со стороны известного топового блогера, урбаниста и предпринимателя Ильи Варламова. На этой неделе «Реальное время» связалось с Варламовым и поговорило с ним о городских проблемах Ижевска и путях их решения.

Во вторник вечером президент США заявил о выходе из ядерного соглашения с Ираном. Фото whitehouse.gov

Трамп заявил о выходе из ядерного соглашения с Ираном

Во вторник вечером президент США заявил о выходе из ядерного соглашения с Ираном. Сделка накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совета Безопасности ООН и односторонних санкций ЕС и Америки.

После заявления цены на нефть резко пошли вверх, как следствие, укрепился рубль. Так, в среду стоимость барреля нефти марки WTI увеличилась на $2,08 (3,01%), достигнув $71,14, — рекордное значение за последние 3,5 года. Марка Brent поднялась до отметки $78 за баррель впервые за 4 года. Аналитики связывают это с опасениями спада объемов поставок нефти ввиду возобновления санкций в отношении Ирана. Сейчас эта страна экспортирует до 2 млн баррелей в сутки.



Появились шутки, что таким образом Дональд Трамп преподнес Владимиру Путину подарок на 9 Мая. Но эксперты предупреждают и о негативных последствиях отказа от ядерной сделки с Ираном для России и мира в целом. Подробно ознакомиться с ситуацией вы можете здесь.

Прощание с военным корреспондентом, политологом Маратом Мусиным

К сожалению, на уходящй неделе не обошлось без трагических новостей. 5 мая в поселке Крутушка скончался 59-летний руководитель независимого новостного агентства ANNA News Марат Мусин.

Он приехал в Казань в числе участников XV Всероссийского сбора «СОЮЗ-2018 — Наследники Победы» вместе с женой и сыном-первоклассником и успел выступить перед участниками мероприятия. Но всю намеченную на эти дни программу (вернуться в Москву Мусин рассчитывал к понедельнику) выполнить не успел. Прощание с военным корреспондентом, политологом и патриотом состоялось 10 мая.



5 мая в поселке Крутушка скончался 59-летний руководитель независимого новостного агентства ANNA News Марат Мусин. Фото youtube.com

«Нож в спину» от Евгении Медведевой



На днях уже по-летнему тихий мир фигурного катания был оглушен новостью об уходе Евгении Медведевой от ее наставницы Этери Тутберидзе. После 11 лет сотрудничества фигуристка решила продолжить работу под руководством другого специалиста. Об этом рассказал директор Центра спорта и образования «Самбо-70», воспитанницей которого является Медведева, Ренат Лайшев.



История получилась с оттенком скандальности и продолжилась выступлением Тутберидзе в эфире Первого канала. Тренер поделилась сразу несколькими интересными фактами, так или иначе связанными с Медведевой, среди которых имелись и довольно обидные для других людей.

Интересно, что разговоры об уходе Медведевой от тренера быстро сменила тема скорой смены ею спортивного гражданства. В числе первых кандидатов «на Евгению» называли Армению, родину ее отца Армана Бабасяна, однако позже эту информацию опровергла президент ФФКА Мелания Степанян. Таким образом, речь, скорее всего, идет о выступлении либо за Россию, либо за Канаду или Японию, где есть большая заинтересованность в фигуристке такого уровня. Впрочем, сама Медведева накануне опровергла слухи, заверив, что будет выступать за Россию. Однако разговоры на пустом месте, как известно, не рождаются.

«Зулейху» снимут в Татарстане

Сериал по мотивам повести Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» снимут в Татарстане. Уже выбраны локации съемок — это столица РТ и ближайший район.

Скудость информации участники съемочного процесса и все причастные к нему пояснили обязательством не разглашать сведения о создании сериала. Многое пока держат в секрете, но некоторые детали нашему изданию удалось выяснить.

Так, стало известно, что для «Зулейхи» на берегу Камы на окраине Лаишево построят исторический поселок. Приступить к съемкам планируют в конце июля — начале августа. Отметим, что Гузель Яхина по-прежнему хочет видеть в главной роли Чулпан Хаматову, но окончательное решение еще не принято.

Сценарий к фильму написали другие профессиональные авторы, а не сама Гузель Яхина. Что касается сроков производства, их пока нет. До выбора актеров и планирования съемочного процесса дело пока не дошло. Секрет, кто именно станет режиссером, Яхина также раскрывать не стала, сославшись на то, что канал «Россия» расскажет об этом, когда посчитает нужным. «От себя могу сказать, что это очень интересный режиссер, достаточно молодой, с интересными работами в портфолио. По-моему, хороший выбор», — добавила она в беседе с «Реальным временем».



