Марат Мусин вез в Казань план по борьбе с «радикальным исламизмом»

Смерть помешала руководителю ANNA News предложить руководству РТ программу совместных действий по предотвращению «радикальной исламской угрозы»

5 мая в поселке Крутушка скончался 59-летний руководитель независимого новостного агентства ANNA News Марат Мусин. Он приехал в Казань в числе участников XV Всероссийского сбора «СОЮЗ-2018 — Наследники Победы» вместе с женой и сыном-первоклассником и успел выступить перед участниками мероприятия. Но всю намеченную на эти дни программу (вернуться в Москву Мусин рассчитывал к понедельнику) выполнить не успел. Прощание с военным корреспондентом, политологом и патриотом, как сообщило сегодня информагентство ANNA News, состоится 10 мая. Подробнее в материале «Реального времени».

Марат Мусин — доктор экономических наук, политолог, разработчик методов управления и исследования теневой хозяйственной деятельности, специалист в сфере управления с целью социально-экономического оздоровления экономики, политолог, военный корреспондент. Он заведовал кафедрой корпоративного менеджмента Российского торгово-экономического госуниверситета, преподавал в МГУ (имел звание профессора), был заместителем председателя национального комитета солидарности с народами Ливии и Сирии. И первоначальной целью агентства ANNA News было освещение гражданской войны в Ливии.



В Казань, по словам главного редактора агентства ANNA News Анатолия Матвейчука, Мусин приехал на собственном автомобиле 28 апреля и планировал вернуться в Москву к 7 мая. Но вечером 5 мая стало известно о его скоропостижной кончине. По информации источника «Реального времени», медики, приехавшие в Крутушку по вызову к Мусину, провели весь комплекс реанимационных мероприятий, но оказались бессильны, смерть наступила до приезда скорой…

— Мы приехали в Казань на Всероссийский молодежный образовательный сбор военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «СОЮЗ-2018 — Наследники Победы» 28 апреля и провели вместе в «Байтике» почти неделю, — сообщил «Реальному времени» Анатолий Матвейчук. — Добирались туда сами, на своих машинах. Марат ездил на обычном неприхотливом автомобиле, у него «Форд»-седан питерской сборки…

«Мы приехали в Казань на Всероссийский молодежный образовательный сбор военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «СОЮЗ-2018 — Наследники Победы», — сообщил Анатолий Матвейчук. Фото mdms.tatarstan.ru



В ночь на 3 мая мне пришлось уехать в Москву, а он остался. Он уже провел ряд занятий с участниками сбора: его целью было поделиться с детьми и особенно со взрослыми своими взглядами на развитие России. Но у него еще были планы — встретиться с руководством Республики Татарстан, чтобы предложить услуги нашего агентства в противодействии радикальной исламской угрозе, которая сейчас распространяется в России в свете событий в Сирии. У него были очень хорошие наработки в области передач, программ, и он готов был передать их татарстанским представителям светской и духовной власти… Насколько я знаю, предварительная договоренность о встрече у него была как раз на 5—6 мая…

Анатолий Матвейчук говорит, что когда он уезжал в Москву поздним вечером 2 мая, ничто не предвещало беды:

— Мы с ним расстались на позитивной ноте, после этого я ночью, пока был в дороге, несколько раз общался с ним по телефону, полагаю, он себя чувствовал хорошо. Ведь если человек какое-то недомогание ощущает, он говорит об этом или это можно понять по голосу, интонации… Но ничего такого не было.

Думаю, на его здоровье сказалось переутомление последних пяти месяцев, три из которых он провел в Сирии. Сказались перегрузки…

Кроме супруги, которая по понятным причинам сейчас с журналистами не общается, рядом с Маратом Мусиным до последней минуты оставался председатель регионального общественного движения «Доблесть Отечества» Олег Баканач. Вот что он рассказал «Реальному времени»:

— 5 мая Мусин провел занятия с участниками сбора, а около трех часов дня мне позвонили, сообщили, что Марату Мазитовичу стало плохо, и попросили срочно прийти в его номер в гостинице на территории лагеря «Байтик». Когда я туда прибежал, там вовсю шли реанимационные действия. Ему сразу вызвали скорую, а пока она ехала, ему пытались помочь местные врачи, из лагеря. Действовали доктора очень слаженно, потом подъехала реанимационная бригада, ну знаете, специальная скорая — БИТ. Насколько я понимаю, для спасения его жизни было сделано все возможное в таких случаях. Применяли и электрошок, и укол в сердце… После вскрытия врачи говорили мне, что организм Марата Мазитовича был изношен не по годам — он, оказывается, несколько инфарктов на ногах перенес, от них на сердце остались рубцы. Предположительную причину смерти нам назвали после вскрытия — оторвался легочный тромб. Говорят, в таких случаях спасти человека невозможно…

Прощание с Маратом Мусиным пройдет в Москве, в Центральном госпитале им. Н.Н. Бурденко 10 мая. Фото mil.ru



Олег Баканач рассказал, что в «Байтик» Марат Мусин приехал с супругой и 7-летним сыном Александром: «Мальчик сейчас оканчивает первый класс». А тело в Москву отправили на другой день после смерти — сразу после вскрытия.

— Это колоссальная потеря, не только для близких и коллег Марата Мусина, но и для страны в целом, — убежден Олег Баканач. А Анатолий Матвейчук в разговоре с корреспондентом «Реального времени» особо подчеркнул, что, кроме профессиональных талантов и огромных знаний, Марат Мусин обладал еще очень важными человеческими качествами:

— Уютное кресло руководителя кафедры он променял на борьбу с тем злом, которое нам всем грозит! Он обладал абсолютным неприятием зла, это был человек доброй души, позитивный, всегда улыбчивый. И любой вопрос, если Марат за это брался, решался положительно… Он сын татарского и русского народа, и готов был, как русский человек, последнюю рубашку отдать, если кто-то в беде находится… Его смерть — это потеря, которую трудно переоценить, сейчас вся редакция в подавленном состоянии.

На сайте агентства ANNA News под сообщением о смерти Марата Мусина как снежный ком растет количество сочувственных комментариев, люди пишут о том, что «непредвзятый, правдивый взгляд на происходящее, излагаемый журналистами ANNA News под его руководством, повлиял на общественное мнение не только в России, но и в других странах». А вот в соцсетях и блогах настрой не столь единодушен: в высказываниях комментаторов сталкиваются диаметрально противоположные взгляды на деятельность основателя ANNA News. Одни им восхищаются, а другие — проклинают и цинично радуются его уходу из жизни, обвиняя в предвзятом освещении событий, в частности, на Украине.

— Марат был очень разносторонним человеком — за свои 59 лет он прожил не одну жизнь, а несколько: и как ученый, и как солдат, и как журналист, и как писатель, — считает военный публицист, член редколлегии Агентства политических новостей (АПН.ру) Владислав Шурыгин. — Он был великолепным организатором, он совершенно с нуля создал агентство ANNA News, которое за пять лет стало основным телевизионным агентством, которое добывало новости по «арабской весне», по Донбассу… Он не признавал «джинсу», никаких постановок — только прямые записи, поэтому у него был очень высокий рейтинг среди западных коллег. Для меня его уход, а я его знал с 1993 года, — очень большая личная потеря. Просто в голове не укладывается, что такое случилось… Сейчас в интернете о нем пишут не только хорошее, но и гадости. Но их источник очевиден: у него громадное количество недругов среди исламистов, на Украине… Многие сейчас злорадствуют, но это их проблемы.



Между тем на сайте ANNA News появилась информация о том, что прощание с Маратом Мусиным пройдет в Москве, в Центральном госпитале им. Н.Н. Бурденко 10 мая, начало церемонии — в 10.00. На 12.00 назначено отпевание в реутовском храме Казанской иконы Божией Матери, затем в Балашихе, в зале для прощания Николо-Архангельского крематория, пройдет гражданская панихида. Поминки по Марату Мусину состоятся в ресторане «Русские традиции» в Реутове…