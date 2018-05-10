Рустам Минниханов — «Сберу»: «Мы готовы быть и песочницей, и бочкой с водой»

KazanSummit: внедрить халяль-лайфстайл, позвать «Татнефть» в Египет и прорубить окно для ВЭБа

Фото: Олег Тихонов

Обменялись любезностями и обсудили итоги работы с перспективами сегодня на «Деловом завтраке» Сбербанка власти республики, бизнес-сообщество и приглашенные зарубежные гости. Позже VIP-гости прогулялись по халяльному городу, в очередной раз порассуждали о вреде санкций, а «Реальное время» узнало о планах Египта на Татарстан. Подробности — в нашем репортаже с первого дня Х KazanSummit.

Без масштаба, но с опытом

Об исламском финансировании и сотрудничестве в этой сфере сегодня говорили на первом мероприятии, запланированном в рамках Х KazanSummit, — «Деловом завтраке» Сбербанка. Президент Татарстана Рустам Минниханов, который также является председателем группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», начал с того, что поблагодарил Германа Грефа, который поддерживает начинания республики.

— Я должен сказать, что KazanSummit набирает обороты. За эти десять лет мы выросли в десять раз. Сегодня он стал совершенно другой, и только исламский банкинг уже перерос в халяльный образ жизни, — отметил татарстанский лидер.

Сам Сбербанк не зря ежегодно организовывает бизнес-завтраки на саммите — модератор встречи, советник заместителя председателя правления кредитной организации Бехнам Гурбан-Заде отметил, что видит свою роль не только во внедрении исламского финансирования, но и непосредственно в участии в любом проекте, позволяющем развивать исламскую экосистему. Подробнее об этом говорил вице-президент Сбербанка, председатель Волго-Вятского банка Петр Колтыпин. Назвав Татарстан в очередной раз гостеприимным и хлебосольным, он озвучил результаты работы организации в сфере исламских финансов за последний год.

— Проделана очень огромная работа с точки зрения законодательства. Безусловно, это является на сегодняшний день еще фундаментальной задачей. Для того чтобы выстроить стройный процесс партнерского финансирования, важно решить много задач. Одной из них, конечно, является наличие просто определения «партнерское финансирование» в Гражданском кодексе. Это и, конечно, законодательные инициативы, и инструкции нашего регулятора, Банка России, для того, чтобы были созданы продукты и услуги, которые отвечают на сегодняшний день международным стандартам. И конечно, это внесение изменений в налоговое регулирование, — обозначил те же задачи, что и в предыдущие годы, Петр Колтыпин.

Говоря о партнерстве с Татарстаном, Колтыпин напомнил о том, что совместно с республикой организация реализовала в сфере исламского финансирования сделки с лизинговой компанией



Сейчас, по его словам, рабочая группа создала дорожную карту и были внесены изменения, которые позволяют Банку России стать регулятивной песочницей для тестирования продуктов и услуг партнерского финансирования. Говоря о партнерстве с Татарстаном, вице-президент Сбербанка напомнил о том, что совместно с республикой организация реализовала в сфере исламского финансирования сделки с лизинговой компанией.

— Объемы пока не столь масштабны, но важен не сам объем, а положительный опыт. Отстроен рабочий процесс — это самое важное. Сегодня мы уже понимаем — благодаря тому, что сделка была полностью одобрена шариат-комплаенс и прошла международную сертификацию, мы на сегодняшний день находимся в высокой стабилизации по еще нескольким сделкам и здесь, и в целом по стране. Это очень важно, что они будут реализованы уже в этом году, — рассказал Колтыпин.

Кроме того, Колтыпин рассказал, что «Сбербанк Лизинг» сейчас готовит продуктовую линейку — уже во втором полугодии дочерняя компания Сбербанка планирует профинансировать несколько проектов в рамках партнерского финансирования.

— При этом мы понимаем, что лизинговыми операциями мы не закроем все потребности, и важно, что на сегодняшний день у нас есть возможности и торгового финансирования, — отметил спикер.

Так, в этом году была закрыта крупная сделка на 30 млн долларов по поставке зерна в страны Ближнего Востока. Она также прошла шариат-комплаенс. Финансировал сделку дочерний банк Сбербанка в Швейцарии. В планах у организации — подключать к работе в сфере партнерского банкинга дочерние банки в Казахстане и Турции.

Помимо этого, за последние несколько месяцев Сбербанк также реализовал две сделки по сертификации мясной и кондитерской продукции, рассказал Колтыпин. «Этот опыт уже обкатан, и дальше мы планируем активно продвигать наших партнеров на экспортных рынках», — отметил спикер. По его словам, в части розничного сектора пилотные проекты Сбербанк хочет реализовать именно в Татарстане.

Своих сотрудников кредитная организация сейчас морально готовит к исламскому банкингу. Для них был разработан специальный курс по исламскому финансированию. Только в Татарстане обучение прошли уже более трети сотрудников.

Сам Сбербанк не зря ежегодно организовывает бизнес-завтраки на саммите — банк видит свою роль в участии в любом проекте, позволяющем развивать исламскую экосистему



В Татарстане занялись внедрением халяль-lifestyle

Замир Икбаль, вице-президент Исламского банка развития, с которым активно сотрудничает Татарстан, рассказал, что совместно с Россией они реализовывают порядка 56 проектов — более чем на 7 млн долларов. Помогает организация и в разработке законодательной базы для внедрения исламского банкинга.

Главу АИР РТ Талию Минуллину попросили оценить итоги работы в прошлом году, но руководитель агентства скромно заметила, что давать оценку своему ведомству тяжело, поскольку «как только мы начинаем уповать на свои успехи, так эти успехи завершаются. Поэтому наша задача — никогда не останавливаться и амбициозно смотреть в будущее». Тем не менее сохранение Татарстаном третий год первого места по инвестклимату Минуллина назвала неслучайным. Еще раз прозвучало и желание республики стать пилотным регионом по внедрению в российскую экономику исламского банкинга, что в принципе и так уже происходит. Помогла в этом плане работа с делегацией из ОАЭ, где активно внедряют так называемый халяль-лайфстайл.

— По итогам мы стали внимательно изучать эти материалы и подготовили по поручению президента Татарстана план мероприятий по внедрению халяль-lifestyle. Это межведомственный план, в этой работе участвуют все министерства. Интересная получилась концепция, мы сейчас ее принимаем в Татарстане, — рассказала руководитель АИР РТ.

Партнерами республики в этом проекте стал Дубайский центр развития исламской экономики, с которым позже, на пленарном заседании, было подписано соглашение о сотрудничестве. Напомнила Минуллина и о том, что Татарстан совместно с Нацбанком ведет переговоры с Исламским банком Дубая, который планирует открыть свой филиал в России. Забегая вперед, отметим, что позже, на пресс-конференции, генеральный директор ИБД Аднан Чилван рассказал, что Татарстан, как и Арабские Эмираты, пошел по пути реализации технологических решений — строительства «умных» городов, диджитализации, развития «умной» медицины, продвижения образовательного вектора.

— Все эти вещи, которые мы реализовали в Объединенных Арабских Эмиратах так или иначе реализуются в Татарстане, — отметил приглашенный гость.

В республике он видит много возможностей, но уточняет, что для появления филиала ИБД им необходимо разобраться, какая здесь законодательная база и налоговая политика и как они смогут работать на российском рынке. Помимо России организация также присматривается к Восточной Африке, Дальнему Востоку и Юго-Восточной Азии. Возвращаясь к России, господин Чилван заметил: «Пожалуйста, дайте нам возможности: намерения у нас есть, и я надеюсь, что мы сможем это исполнить».

Главу АИР РТ Талию Минуллину попросили оценить итоги работы в прошлом году



«Мы готовы быть и песочницей, и бочкой с водой»

Итоги завтрака подвел его модератор Бехнам Гурбан-Заде. Основные тезисы оказались такими: масштабирование продуктов исламского финансирования, в первую очередь для увеличения товарооборота российской продукции со странами ОИС. Второй тезис — образование и необходимость подготовки кадров в области исламской экономики. Третье — тесное сотрудничество с Минсельхозом и компанией KPMG. Изменения в сфере российского законодательства, которое пока не позволяет всерьез говорить об исламских финансах на территории страны, спикер поставил лишь на четвертое по важности место.

— Кстати, было бы интересно отработать механизм, при котором Центробанк назначил бы Республику Татарстан в качестве песочницы, где мы могли бы внедрять продукты и услуги исламского финансирования, — предположил Бехнам Гурбан-Заде и предложил на следующем бизнес-завтраке отчитаться о проделанной работе.

Вице-президенту Сбербанка идея с созданием в республике так называемой лаборатории для исламского банкинга понравилась, и он пообещал продумать нюансы и воплотить предложение своего коллеги в жизнь уже в этом году.

Точку в обсуждении поставил Рустам Минниханов, который дал свою оценку работе по внедрению исламских финансов.

— Я считаю, что мы пока недорабатываем, — резюмировал президент Татарстана, заметив, что при огромном потенциале Россия может стать крупнейшим поставщиком товаров и услуг в страны ОИС. Свое отношение к предложению модератора сделать из Татарстана пилотный регион в сфере исламского банкинга глава республики выразил в свойственной ему манере: «Мы готовы быть и песочницей, и бочкой с водой — чем хотите. Мы готовы», — дал понять серьезность намерений президент. И не забыл про людей, которых, по его мнению, сейчас нужно активно обучать.

Рустам Минниханов считает, что в вопросе внедрения исламских финансов «мы пока недорабатываем»



От мяса до духов

Сразу же после завтрака вся официальная делегация отправилась сначала на первый этаж — посмотреть, чем славен Татарстан, — в ход пошли стенды, начиная от особых экономических зон и заканчивая одним из самых больших — Visit Tatarstan. После прохода VIP-гостей отдельные стенды продолжили жить своей жизнью. Корреспондент «Реального времени», например, застала у экспозиции группы компаний «Эйдос» зарубежного делегата, выполняющего с помощью механической руки операцию, транслирующуюся на экране монитора.

На втором этаже группу людей во главе с Рустамом Миннихановым ждала более занимательная выставка — целый город под названием Russia Halal Expo. Для удобства там даже продумали навигацию. Прогуляться можно было по проспекту Халяль, на улице Красоты, на Аравийской улице, по Пряной улице, по Вкусному проспекту. Не стоило также упускать возможность дойти до площади Халяль и посмотреть специально организованный к приходу делегации показ мусульманской моды, который, к слову, арабским гостям очень даже понравился — они активно его фотографировали. Хотя здесь, возможно, была и заслуга моделей — юные, стройные, высокие девушки действительно очень эффектно смотрелись в мусульманских нарядах.

От разнообразия представленной продукции на выставке, можно сказать, кружилась голова — там можно было найти все: начиная от халяльных семечек и, естественно, разнообразных мясных продуктов и заканчивая духами, изделиями из кожи, исламским искусством и даже банковскими услугами.

Специально к приходу делегации организовали показ мусульманской моды



«Мы люди терпеливые»

Программа форума традиционно была более чем насыщенной. После официальной части его участники разошлись по секциям, а президиум пленарного заседания отправился общаться с журналистами. Каждому досталось по одному вопросу — видимо, чтобы не задерживать спикеров. Так, председатель ВЭБ Сергей Горьков, отвечая на вопрос про санкции, отметил, что России в полном объеме замену Европе и Америке с точки зрения финансирования не получится найти на этом этапе. При этом рынок стран ОИС, по его словам, большой, и это нужно иметь в виду. Здесь более чем кстати пришелся KazanSummit, на котором в течение десяти лет стороны и налаживают контакты.

— Я думаю, чем больше будет сделок, чем больше будет подписано соглашений, чем больше будет построено отношений между компаниями, между людьми — это залог успеха того, что у нас появится другое окно. Первое окно — на Запад, но нам важно иметь много окон, потому что дом с одним окном — это как-то странновато. Давайте иметь много окон в доме и смотреть в разные стороны, — предложил Сергей Горьков. Кстати, председатель ВЭБ потом отдельно встретился с журналистами и обстоятельно ответил на вопросы. Например, по поводу плана спасения «КЗСК-Силикона».

Рустам Минниханов, отвечая на аналогичный вопрос про санкции, заявил: «Мы люди терпеливые. Я думаю, что разум восторжествует». Президент Татарстана рассказал, что они стараются сохранять хорошие отношения в том числе и с европейскими партнерами, поэтому многие совместные бизнес-проекты продолжают существовать и во время санкций. Напомнил он и о том, что в Европе количество мусульман только увеличивается и это нужно учитывать.

Египет идет в Татарстан за «Татнефтью» и КАМАЗом

Еще одна пресс-конференция, которая, по мнению корреспондента «Реального времени», заслуживает внимания — это встреча с Михаилом Орловым, председателем Российско-арабского делового совета, и исполнительным директором организации Моной Халиль. Спикеры уже не в первый раз являются участниками KazanSummit и даже успели завести себе друзей из числа журналистов.

После официальной части участники форума отправились общаться с журналистами



Несмотря на то, что, по крайней мере, в сфере туризма еще не определена даже дата обсуждения долгожданного открытия чартерного авиасообщения между Россией и курортами Красного моря, Михаил Орлов смотрит на отношения России и Египта с большим оптимизмом.

— Самое главное — есть какие-то продвижения, скажем так, политического и крупномасштабного характера. Мы подписали договор с Египтом о строительстве атомной станции. Это, конечно, капитальный проект, который находится на уровне строительства Асуанской плотины 40 лет назад, — привел пример спикер. Напомнил он и о планах строительства российской промышленной зоны в Египте.

По его словам, сейчас, в отличие от сложной ситуации на Ближнем Востоке, Египет, наоборот, укрепляется как «плацдарм стабильности». Этот «плацдарм стабильности» сейчас обратил свой взор в том числе и на Татарстан.

Так, в октябре Михаил Орлов приезжал в Казань на встречу с Рустамом Миннихановым, чтобы предложить ему татарскую бизнес-миссию в Каире. А в Татарстане, как известно, от таких предложений не отказываются. Дальновидный президент республики предложение принял, после чего председатель Российско-арабского делового совета направил письмо в правительство Египта, после которого президент страны поручил проработать эту тему.

Отвечая на вопрос «Реального времени», спикер уточнил, что Татарстан и Египет могут быть интересны друг другу сразу в нескольких отраслях. Первая — это, безусловно, энергетика.

— Египет, который не так давно был страной, импортирующей всю энергетику, сейчас, по всей видимости, станет одним из мировых хабов, потому что там нашли месторождение газа, которое, оказывается, может быть одним из самых больших в мире. Сейчас также начинают качать нефть из Красного моря, строить атомную станцию и так далее, — начал перечислять Орлов.

Уже после пресс-конференции он уточнил «Реальному времени», что они даже хотят предложить «Татнефти» зайти за нефтью в Египет, но пока эту идею татарстанской компании не озвучивали.

Вторая интересная отрасль для сотрудничества — это пищевая промышленность. Здесь, по словам спикера, обеим сторонам есть что предложить друг другу. Например, из Татарстана экспортировать в Египет зерно, а обратно — фрукты. Но на импорте-экспорте он предлагает не останавливаться и видит потенциал в создании совместных компаний перерабатывающей пищевой промышленности.

На втором этаже гостей ждал целый город под названием Russia Halal Expo

Третьим пунктом речь пошла о КАМАЗе, который, по мнению Орлова, должен находиться в Египте, поскольку там есть огромный спрос на его продукцию. Видит потенциал спикер и в передаче опыта создания Иннополиса, поскольку нечто подобное хотят развивать у себя и арабы. Туризм, с которым обычно и ассоциируется Египет, председатель Российско-арабского делового совета поставил на последнее место в своем списке. К слову, вопрос об открытии чартерного авиасообщения на пресс-конференции все-таки прозвучал. Но ничего нового услышать не удалось — исполнительный директор Российско-арабского делового совета Мона Халиль отметила, что переговоры о возобновлении будут проходить летом, а самого возобновления раньше глубокой осени они не ожидают.

1 / 79 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов