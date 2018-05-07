«Строительно-монтажные работы на станции метро «Дубравная» практически завершены»

Как городские власти хвалили строителей за несданную станцию метро и почему казанские отельеры оказались дальновиднее в преддверии ЧМ

Более 2 тысяч человек будут следить за порядком на 9 Мая в Казани, а все основные площадки проверят на безопасность и перекроют блоками со спецтехникой, оставив место для рамок с металлоискателями. Подробнее о подготовке ко Дню Победы говорили на «деловом понедельнике» в мэрии города, попутно похвалив «Казметрострой», который так и не сдал к 9 Мая станцию метро «Дубравная». Тем временем знаменательный для истории России день, превратившийся в праздник, — это не единственное событие на этой неделе в Казани, которая готова открыть обещающий быть насыщенным туристический сезон. Подробности — в материале «Реального времени».

9 Мая с охраной, врачами начеку и бесплатными парковками

В День Победы охранять горожан будут свыше 2 тысяч сотрудников полиции, войск Нацгвардии и представителей общественности, под которыми, судя по всему, имеются в виду народные дружины. Только за порядком во время акции «Бессмертный полк» будут следить более 700 сотрудников.

Начальник Управления МВД России по городу Казани Алексей Соколов рассказал, что за два часа до начала торжеств 9 мая все места празднования с прилегающими территориями проверят и обнесут барьерами, а во избежание возможных ЧП въезды на площадки перекроют тяжелой техникой и блоками. Жители и гости Казани смогут попасть на празднование только через контрольно-пропускные пункты, оборудованные металлодетекторами, поэтому традиционно стоит готовиться к очередям на входах.

Медперсоналу 9 мая отдыхать не придется — скорая помощь будет работать в усиленном режиме, в поликлиниках на дежурство заступят врачи, а в стационарах на всякий случай зарезервируют до 10% коечного фонда. Автобус с ветеранами будет передвигаться с медицинским сопровождением, а в парке Победы и на площади Тысячелетия разместятся несколько врачебных бригад. Присматривать за пожилыми героями на трибунах во время парада Победы также будут два врачебных пункта. В случае необходимости во время шествия «Бессмертного полка» на любом участке маршрута врачи также будут начеку.

Алексей Соколов рассказал, что за два часа до начала торжеств 9 мая все места празднования с прилегающими территориями проверят и обнесут барьерами, а во избежание возможных ЧП въезды на площадки перекроют тяжелой техникой и блоками. Фото kzn.ru



Не стоит забывать, что из-за праздника изменится движение автобусов. Во время шествия «Бессмертного полка» от парка Горького до улицы Карла Маркса маршруты №22, 28 и 89 изменят схему движения до полудня по улицам Толстого, Гоголя, площади Свободы, с 12.00 — по Вишневского, Островского, Право-Булачной, Московской улицам и Кировской дамбе. Троллейбусов в этот день не стоит ждать вообще — с 9.00 до 17.30 маршруты №3, 5, 7, 8 ходить не будут.

Из-за празднования на площади Тысячелетия по-другому с 00.00 до 24.00 начнут ходить еще девять маршрутов автобусов — №6, 15, 29, 35, 35а, 37, 47, 74 и 75. Троллейбус №2 в День Победы не будет ходить вообще. После салюта 9 Мая власти города организуют спецподачу 75 автобусов. По Лево-Булачной они отправятся в Вахитовский, Приволжский и Советский районы, по Декабристов — в Авиастроительный, Кировский, Московский и Ново-Савиновский районы. Кстати, для автолюбителей в День Победы будет приятный бонус — платить за стоянку на муниципальных парковках не придется.

Пока без «Дубравной», но с благодарностью за нее

Назрел в преддверии 9 Мая на «деловом понедельнике» еще один транспортный вопрос. Напомним, что неоднократно переносимые сроки открытия станции метро «Дубравная» в очередной раз были отложены — со Дня Победы к началу чемпионата мира по футболу.

— Строительно-монтажные работы на станции метро «Дубравная» практически завершены, — отчитался генеральный директор «Казметростроя» Марат Рахимов.

Он рассказал, что сейчас совместно со специалистами казанского метрополитена ведутся пусконаладочные и тестовые работы системы обеспечения станции: систем вентиляции, водоотлива, кондиционирования, отопления станции, осветительного оборудования.

«Работы ведутся, и мы постараемся их в течение месяца завершить», — пообещал гендиректор «Казметростроя». Фото kzn.ru



— Впервые с Асфаном Галямовичем нами апробированы все слаботочные системы: системы связи, контроля доступа, охрана пожарной сигнализации, система автоматики, оплаты проезда выполнены собственными силами коллег из МУП «Метроэлектротранс» на подряде «Казметростроя». Я считаю, что это очень эффективное и положительное решение, — дал оценку Рахимов.

По его словам, на станции для маломобильных групп населения смонтированы наклонные подъемники и лифты на каждом переходе. Первый, пока еще пробный поезд прогнали по новой станции 4 мая, а двое последних суток по ночам обкатываются подвижной состав и пути. Пока заканчиваются работы по внешним сетям станции: по водоснабжению, водоотведению и канализации, уже подана на станцию вода и постоянное напряжение. Сейчас станция оснащается необходимой мебелью, средствами пожаротушения, уборочным инвентарем. Завтра, 8 мая, посмотреть на ход работ в подземелье «Дубравной» спустится президент РТ Рустам Минниханов, которому, по словам Рахимова, они «постараются все вышеназванное показать в действии».

А вот благоустройством территории на 35 тысяч кв. метров дорог, внутриквартальных проездов и зеленой зоны перед главой республики «казметростроевцы» похвастаться не смогут. Работы там не были завершены из-за «затяжной весны».

— Но работы ведутся, и мы постараемся их в течение месяца завершить, — пообещал гендиректор «Казметростроя».

Власти города, выслушав доклад, на постоянном переносе сроков сдачи «Дубравной» решили внимание не акцентировать, зато щедро, не скупясь на добрые слова, благодарили строителей метро за работу. За такой дорогостоящий подарок городу «спасибо» прозвучало и в адрес президента Татарстана.

Рассуждая о важности метро, глава мэрии, предвкушая следующий доклад, плавно перешел к туристической теме, назвав метрополитен «такой же достопримечательностью, как музеи, архитектура, наши парки, скверы и набережные», и напоследок выразил надежду, что все-таки к ЧМ по футболу эта «достопримечательность» наконец откроется.

12 мая столица Татарстана открывает летний туристический сезон. Начнется он сразу с двух событий — масштабным квестом «Ай Да Казань!» и гастрономическим фестивалем «Вкусная Казань». Фото Максима Платонова

Казань ныряет в летний туристический сезон

Дальше о туризме, но уже без упоминания заждавшейся своих пассажиров станции метро «Дубравная» говорила директор Комитета содействия развитию туризма Казани Дарья Санникова. 12 мая столица Татарстана открывает летний туристический сезон. Начнется он сразу с двух событий — масштабным квестом «Ай Да Казань!» и гастрономическим фестивалем «Вкусная Казань».

Квест составлен вместе с ведущими краеведами и экскурсоводами Казани и предполагает знакомство с городскими достопримечательностями. Для участия нужно зарегистрировать свою команду от двух до пяти человек, причем все должны быть совершеннолетними. Пока для участия в квесте зарегистрировались уже 90 команд из 500 человек. Стартует интерактив 12 мая в 12.00 возле Дворца земледельцев.

А 12 и 13 мая в парке Тысячелетия пройдет IV гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». Как всегда, гостей ждут мастер-классы, конкурсы с призом в качестве ужина в одном из ресторанов города и, конечно, огромное количество вкусной еды. За посещение фестиваля денег не берут — вход на площадку бесплатный.

Пока вся туристическая программа на лето не озвучена, но, отвечая на вопрос «Реального времени», Дарья Санникова рассказала, что в этом году власти города не собираются отказываться и от популярного, а после прошлогодних событий ставшего скандальным ночного веломарафона, который из «Велоночи» превратился в «Велофест».

— Пока мы не подтвердили финансирование, поэтому ждем. Заранее об этом говорить не хотелось бы. Как только мы получим подтверждение финансового обеспечения, то сразу объявим о «Велофесте», — дала комментарий директор Комитета содействия развитию туризма Казани.

С июня снова заработает еще один туристический транспорт — ретро-трамвай, который в прошлом году так и не успели обкатать. Фото Олега Тихонова

С новыми маршрутами и круглосуточной горячей линией

Сейчас всю туристическую инфраструктуру прежде всего готовят к чемпионату мира по футболу, ожидая небывалого всплеска интереса к Казани. В апреле все основные туристические маршруты проинспектировала специальная комиссия, после осмотра которой в том числе было решено устранить до начала ЧМ самовольные граффити и надписи на центральных улицах города.

Вместе с Госкомитетом по туризму комитет при мэрии осматривает все места размещения. Пока проверено 70% номерного фонда, но уже сделаны позитивные выводы. Например, по сравнению с прошлым годом персонал гостиниц приятно удивил знанием иностранных языков. Выросло, по словам Санниковой, и качество услуг, предоставляемых в отелях. Отдельно были проведены встречи с владельцами казанских кафе и ресторанов. С ними обсуждали, например, перевод меню на языки тех стран, команды которых будут играть в столице республики.

Сомнений в том, что Казани хватит экскурсоводов, владеющих иностранными языками, после ЧМ по водным видам спорта и Кубка конфедераций не возникает. В этом году к их армии прибавятся 20 специалистов, владеющих фарси. Специально для болельщиков из Ирана в КФУ были организованы курсы экскурсоводов среди студентов, изучающих персидский язык.

Не дожидаясь открытия летнего сезона, с 1 мая в Казани заработал новый маршрут красного двухэтажного автобуса, который пролегает через Центр семьи «Казан», Дворец водных видов спорта и «Казань Арену». С июня снова заработает еще один туристический транспорт — ретро-трамвай, который в прошлом году так и не успели обкатать.

Уточнить необходимый маршрут, узнать про экскурсии или спросить про наличие мест в гостиницах туристы могут по горячей линии, которую Комитет содействия развитию туризма открыл еще в конце 2017 года. По телефону 8 800 350 27 71 гостям города в круглосуточном режиме обещают отвечать на все интересующие вопросы на русском, татарском и иностранных языках.

Сейчас, по словам Дарьи Санниковой, в дни проведения матчей загрузка гостиниц в исторической части города уже составляет 80—90%. Фото kzn.ru

Казань дальновидная

В российских городах, принимающих ЧМ, запереживали после снятия брони со значительной части номерного фонда официальным дилером ФИФА по обеспечению гостиничными номерами Match Accommodation, что за полтора месяца до начала соревнований найти гостей на освободившиеся номера будет непросто, ведь большая часть болельщиков уже определилась с размещением.



Отвечая на вопрос «Реального времени», Дарья Санникова рассказала, что в Казани, ожидая подобного развития событий, отельеры заранее позаботились о потенциально возможных свободных номерах, постоянно отслеживая неподтвержденные брони и планируя их.

— Соответственно, многие гостиницы, которые поступили по-умному, сейчас говорят, что на них отмена броней никак не повлияла, — отмечает собеседница издания.

В целом ожидания по загрузке гостиниц в Казани позитивные — надежда здесь не только на болельщиков, но и на простых туристов, которые захотят отдохнуть этим летом в столице республики. Сейчас, по словам Дарьи Санниковой, в дни проведения матчей загрузка гостиниц в исторической части города уже составляет 80—90%, в промежутке между соревнованиями по предварительным броням — порядка 70—80%. И регистрация продолжается. В среднем на время проведения ЧМ прогнозируется средняя загрузка номерного фонда в 90%.