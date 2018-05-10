Майский указ 2.0: какой ценой регионы и страна выполнят поручения Путина

Станет ли Россия одной из крупнейших экономик, удастся ли победить бедность и улучшить жизнь пенсионеров

7 мая Владимир Путин вступил в должность президента РФ и подписал новый «майский указ» — документ, который определяет ключевые задачи на период 2018—2024 годов. За это время Россия должна войти в число крупнейших экономик мира и избавиться от проблем с демографией. Кроме того, необходимо вдвое снизить уровень бедности, обеспечить ускоренный рост пенсий и стабильное увеличение реальных доходов граждан. «Реальное время» рассказывает, как обстоят дела сейчас и каковы шансы на достижение поставленных целей.

Указы 2.0

Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Владимир Путин подписал сразу после инаугурации, прошедшей в Большом Кремлевском дворце. Это второй на его счету «майский указ» — так называют программные документы, где прописаны показатели, достичь которых нужно в течение шестилетних полномочий президента и правительства. Первый такой пакет документов был подписан 6 лет назад, 7 мая 2012-го, и содержал более 10 указов (о долгосрочной экономической политике, демографической и социальной политике, совершенствовании госуправления, военной службы и т. д.).

Реализация указов проходила неровно, и некоторые поручения остались невыполненными. Так, согласно указу о долгосрочной экономической политике, к 2018 году Россия должна была занять 20-е место в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса (Doing Business). Сейчас Россия на 35-й строчке рейтинга. Демографический указ предполагал, что к 2018 году ожидаемая продолжительность жизни в стране достигнет 74 лет — в 2017 году она составляла 72,7 года; суммарный коэффициент рождаемости должен был увеличиться до 1,753 ребенка на одну женщину, но составил 1,621.

Неоднозначным оказался и эффект от указов. К примеру, необходимость повышать зарплаты бюджетникам серьезно повысила нагрузку на бюджеты регионов и в ряде случаев привела к критическому росту их государственного долга.

Поздним вечером 6 мая на встрече с членами уходящего правительства Путин признал, что с исполнением указов «были сложности» и не всех показателей удалось достичь «с точностью до запятой». «Но повторю: ощутимые результаты, динамика, изменения есть. Стратегический вектор развития задан правильно», — сказал он.



kremlin.ru



Новый «майский указ» подписан «в целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития РФ, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека».

В указе — перечень поручений правительству и очередные целевые показатели, к которым необходимо прийти до конца новой шестилетки. Некоторые из задач, вошедших в указы, Путин озвучил еще до инаугурации (например, во время мартовского послания парламенту) — и многие из них выглядят весьма амбициозно. «Реальное время» попросило экспертов прокомментировать отдельные положения новых поручений президента.

Россия — в числе крупнейших экономик

Задача: вхождение России в пятерку крупнейших экономик мира; обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении инфляции в пределах 4%.



Факт: по данным Всемирного банка, по размеру номинального ВВП Россия находится на 12-м месте в мире. Пятую строчку, на которую претендует Путин, занимает (по состоянию на 2016 год) Великобритания. С ней Россию разделяет более чем двукратный разрыв — или $1,36 трлн в денежном выражении. По оценке Международного валютного фонда (МВФ), в прошлом году среди экономик мира Россия была на 11-м месте. Однако от этого мало что меняется — чтобы попасть на пятую строчку, ВВП России должен практически удвоиться.

Другое дело, если сравнивать ВВП стран по паритету покупательной способности — в этом случае Россия располагается на шестом месте в мире, уступая пятое Германии. Чтобы прибавить одну позицию, ВВП России не доставало $162,9 млрд (по данным МВФ на 2017 год) или $394,5 млрд (по данным Всемирного банка на 2016 год).

В 2016 году мировая экономика, по Всемирному банку, выросла на 2,49%. Прогнозы на 2018—2019 годы разнятся. Всемирный банк считает, что глобальная экономика вырастет более чем на 3%; по оценкам МВФ, рост в этом и в следующем году составит 3,9%; Fitch ждет рост в 3,2—3,3%. Российская экономика росла сопоставимыми темпами (и быстрее) до 2013 года. После 2014-го последовало два года рецессии. В 2017 году период спада закончился, но темпы роста остаются крайне невысокими (1,5% в прошлом году).

Инфляция сейчас находится ниже цели Центробанка в 4%: в январе-апреле 2018-го она составила 2,3% в годовом выражении. ЦБ ожидает, что по итогам года инфляция придет к отметке 3—4%.

Комментирует главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах:

«ВВП удваивается только в исключительных случаях. Допустим, после большой войны: после того как произошла полная экономическая катастрофа, рост на 30% в год иногда возможен. У нас не тот случай. [В нормальных условиях] даже самые рекордные истории экономического роста (без манипуляций со статистикой) — это где-то 10—12% в год — больше физически не бывает. Это, к примеру, «золотой век» в Японии, эпоха «азиатских тигров».

Что для нас реалистично? Реалистично — если считать ВВП по паритету покупательной способности, поскольку тогда расти надо меньше. Выбраться с шестого места на пятое уже не так сложно. Это потребует роста, по моим прикидкам, в 4,5% в год. Это очень много, но с 2000-го по 2008-й Россия росла и больше.

Можно считать ВВП на душу населения. С учетом того, что у нас демография не очень хорошая, то [по этому показателю] можно расти на 4% в год, это среднемировые значения. Это требует усилий, но это не будет чудом. А дальше [все зависит от того] какие будут цены на сырье, удастся ли запустить высокотехнологичные отрасли и т. д.».

Увеличение жизни, естественный прирост населения

Задача: обеспечить устойчивый естественный рост численности населения; повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет — к 2030-му.



Факт: много лет подряд в России наблюдается естественная убыль населения (другими словами, число смертей превышает число рождений); естественный прирост был зафиксирован лишь в 2013—2015 годах. В общей сложности с 2000-го по 2017 год включительно убыль составила 7,5 млн человек. Но за счет миграции общая численность населения осталась почти неизменной, на 1 января 2018 года она составляла 146,9 млн человек.

У Росстата есть три долгосрочных сценария развития демографии, и два из них предполагают, что даже с учетом миграции абсолютное население страны сократится. По негативному сценарию в 2018—2035 годах Россия потеряет 10,07 млн человек, по нейтральному — 982 тыс. человек. Согласно позитивному прогнозу, абсолютное население увеличится на 10,12 млн человек.

Что касается продолжительности жизни — она растет с каждым годом, и это общемировая тенденция. Так, с 2000 года ожидаемая продолжительность жизни в России увеличилась на 7 с лишним лет. В 2017 году она составляла 72,7 года.

Комментирует заведующий лабораторией мониторинга рисков социально-политической дестабилизации ВШЭ Андрей Коротаев:

«[Увеличение продолжительности жизни до 78 лет] в принципе возможно — но это исключительно сложно. Это может произойти только при самом благоприятном сценарии — и если все резервы будут задействованы. По нашим расчетам, такую амбициозную задачу нельзя решить без увеличения доли расходов на здравоохранение [в ВВП] примерно в два раза, до уровня стран Западной Европы. По-моему, это главное.

Прирост населения представляется более-менее реальным. Но для этого тоже нужны сильные стимулирующие меры, чтобы поднять коэффициент рождаемости. Основные сливки снижения смертности уже сняты, резервы в этом плане почти исчерпаны. Меры по стимулированию рождаемости довольно дорогие. Главное, чего я пока не вижу — это готовности повысить расходы на здравоохранение».

Преодоление бедности

Задача: за 6 лет снизить уровень бедности в два раза.



Факт: на I квартал прошлого года уровень бедности в России достигал 15%, а число малоимущих — 22 млн. Доля граждан, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, начала расти в 2014 году. До этого она сокращалась на протяжении 11 лет (кроме незначительных скачков на 0,1—0,2% в 2005-м, 2011-м и 2013-м). С 2001 по 2013 год включительно уровень бедности снизился с 27,5 до 10,8%, а число малоимущих — с 40 до 15,5 млн человек (подробнее о ситуации с бедностью «Реальное время» писало 8 мая).

Комментирует экономист, специалист по бедности и социальной поддержке Елена Гришина:

«[Результаты борьбы с бедностью] будут зависеть от роста заработных плат. Также, естественно, требуется совершенствование социальной поддержки — то, что будет делать помощь более адресной, направленной на тех, у кого доходы ниже прожиточного минимума.

Размеры выплат малоимущим сейчас достаточно низкие, и если средства будут перенаправлены, их можно увеличить. Если размер пособия 300 рублей, то, конечно, это мало влияет на уровень бедности. Дальше — меры, которые касаются занятости, рынка труда. Создание высокотехнологичных рабочих мест с высокой заработной платой [может способствовать снижению бедности]. По поводу пенсий. Если их рост был бы более ускоренным, это тоже принесло бы вклад, поскольку сегодня почти половина домохозяйств содержат в своем составе пенсионера».

Рост реальных доходов и пенсий

Задача: обеспечить стабильный рост реальных доходов граждан, а также рост пенсий на уровне выше инфляции.



Факт: реальные располагаемые доходы россиян падали 4 года подряд. В 2014-м они сократились на 0,7%, в 2015-м — на 3,2%, в 2016-м — на 5,8% и в 2017-м — на 1,7%.

Пенсии, как правило, индексируются, иногда их рост опережает инфляцию. Так было в этом году — с 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров повысили на 3,7%. Но бывают исключения. Например, в 2016-м правительство отказалось от второй индексации пенсий — вместо этого пенсионерам предоставили единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей. Это позволило правительству сэкономить деньги, но вызвало недовольство среди пенсионеров.

Комментирует замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимир Назаров:

«Нет, повышение пенсий с опережением инфляции [в текущих условиях] невозможно. Это требует гораздо более высоких темпов экономического роста, чем есть сейчас (скажем, более 3% в год). Поэтому без повышения пенсионного возраста реализация этого указа маловероятна. Повышения пенсионного возраста будет вполне достаточно, чтобы при сохранении нынешнего уровня [бюджетных] трансфертов [Пенсионному фонду] обеспечить повышение пенсий в реальном выражении».

Комментирует главный экономист «Альфа-Банка» Наталья Орлова:

«Мне не кажется, что [рост реальных доходов] — это большая проблема. У нас есть демографическое ограничение в экономике: экономика функционирует в условиях нехватки трудовых ресурсов. Такой расклад предполагает, что при хоть каком-то экономическом росте компании будут конкурировать за работников [повышая зарплаты]. Поэтому я не думаю, что для повышения реальных доходов или зарплат требуются какие-то специальные усилия — сама демографическая ситуация этому способствует».