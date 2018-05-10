Наследство Даутовой: Внешэкономбанк назначил «красную цену» за КЗСК в миллиард

Заниженная стоимость имущества КЗСК выгодна будущему покупателю. Наиболее вероятным кандидатом на покупку называют «Ростех»

Госкорпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (ВЭБ) берет под контроль многострадальную жертву «силиконового» мегапроекта Евгении Даутовой. Заложенный ею ключевой 20-процентный пакет акций «Казанского завода синтетического каучука» перейдет в собственность Внешэкономбанка до конца мая. Такое сенсационное решение вынес татарстанский арбитраж, удовлетворив «козырное» требование ВЭБа о взыскании залога по кредитному соглашению с «КЗСК-Силикон» стоимостью 7,8 млрд рублей. Вопреки многочисленным попыткам, отношения с глобальным финансовым партнером так и не сложились: арбитраж согласовал начальную продажную стоимость пакета в 105 млн рублей, то есть все имущество КЗСК оценили с сильнейшим 50-процентным дисконтом в 1,05 млрд рублей. Подробности в материале «Реального времени».

ВЭБ пошел с «козырей»



После почти двухлетней позиционной борьбы вокруг «силиконового» мегапроекта в Казани крупнейший его кредитор, Внешэкономбанк, перешел в активное наступление и добился взыскания залога — самого большого пакета акций АО «Казанского завода синтетического каучука», принадлежащих экс-главе «Спурт Банка» Евгении Даутовой.

Как стало известно «Реальному времени», ВЭБ выиграл 27 апреля арбитражный процесс против мажоритарного акционера предприятия «Газ-маркета», бенефициаром которого является сама госпожа Даутова. Взысканию в пользу ВЭБа, как говорится в решении суда, подлежат 2 025 919 штук обыкновенных акций, заложенных в обеспечение поручительства КЗСК по кредитному соглашению с ВЭБом стоимостью 7,8 млрд рублей. В ВЭБе подтвердили факт взыскания залога. В пересчете от уставного капитала КЗСК — им выпущено 10 131 892 обыкновенных (голосующих) штук акций — ВЭБ в итоге может стать владельцем почти 20-процентного пакета КЗСК. Заметим, что ему будет принадлежать самый большой пакет, так как у остальных акционеров он просто намного меньше. Вообще же, акционерный капитал КЗСК сильно раздроблен на мелкие части, поэтому «первую скрипку» на предприятии играла позиция «Газ-маркета» и солидарных с ним миноритариев.

Внешэкономбанк перешел в активное наступление и добился взыскания залога — самого большого пакета акций АО «Казанского завода синтетического каучука». Фото Mrduk / wikipedia.org

20% КЗСК уйдут кредитору

Правда, обращенный к взысканию залоговый пакет КЗСК перейдет в собственность ВЭБ лишь 27 мая, через месяц после вступления судебного решения в силу. За это время Евгения Даутова теоретически может оспорить вынесенный акт, но фактически вряд ли это произойдет. Ответного хода от «Газ-маркета» ждать не приходится, так как номинальный держатель акций КЗСК еще до этого попал под начальную процедуру банкротства — под временное наблюдение (14 июня арбитраж будет решать, что делать дальше).

Тем не менее до вступления судебного решения в силу ВЭБ воздерживается от каких-либо комментариев по поводу вхождения в акционерный капитал КЗСК. «Обет молчания» продолжает держать и руководство завода. Однако цель взыскания понятна. После перехода прав собственности ВЭБ намерен продать пакет с публичных торгов. Арбитраж утвердил начальную продажную стоимость пакета в 105 млн рублей. Иначе говоря, стартовую стоимость всего КЗСК оценили с огромным дисконтом — в 1,05 млрд рублей.

Кредитная сказка на 12 лет с печальным концом

Известное химическое предприятие «Казанский завод синтетического каучука», имеющее 80-летнюю историю, оказалось невольной жертвой громкого «силиконового мегапроекта», стартовавшего при поддержке ВЭБа в 2014 году. Это знаменательное событие запомнилось тем, что на закладку камня под строительства нового завода «КЗСК-Силикон», который должен был заменить собой старейший химкомбинат, приехал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Воодушевленный проектом, он обрисовал ему блестящие перспективы импортозамещения зарубежных кремнийорганических композитных материалов. Денис Мантуров заверил в том, что новый инвестиционный проект получил финансовую поддержку на высшем уровне. Действительно, тогда наблюдательный совет ВЭБа под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведев одобрил открытие кредитной линии «КЗСК-Силикону» на 7,8 млрд рублей. Причем почти на сказочных условиях: по льготной процентной ставке сроком на 12 лет — до 2026 года. И 18 июня 2014 года кредитное соглашение между ВЭБ и «КЗСК-Силикон» было подписано, а спустя 3 года КЗСК подписал с ВЭБом договор поручительства по кредиту, а «Газ-маркет» передал в залог банку около 20% акций КЗСК.

Событие запомнилось тем, что на закладку камня под строительства нового завода «КЗСК-Силикон», который должен был заменить собой старейший химкомбинат, приехал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Фото prav.tatarstan.ru



Отметим, что завод производит различную химическую продукцию, которая применяется в разных отраслях промышленности. Это различные виды каучука, олигомеры, герметики, полиэфиры, латексы, силиконовые самослипающиеся материалы. Кроме того, КЗСК является исполнителем гособоронзаказа.



Однако после смены руководства ВЭБа в 2016 году строительство завода «КЗСК-Силикон» остановилось, а сам поручитель КЗСК оказался в неопределенном положении. Могущественный кредитор обвинил «КЗСК-Силикон» в превышении сметы строительства — вместо 7,8 млрд якобы было потрачено почти 13 млрд рублей. После этого ВЭБ прекратил финансирование незавершенной «силиконовой стройки», а сам проект оказался практически свернут. В апреле этого года на КЗСК по его заявлению была введена процедура наблюдения, введен мораторий на финансовые выплаты. С подачи КЗСК арбитраж назначил временного управляющего из СРО «Паритет», которому предстоит выполнить анализ финансового состояния предприятия.

ВЭБ хочет определять условия продажи КЗСК

В свете грядущего банкротства КЗСК отчуждение 20% акций в пользу ВЭБа выглядит малопонятным. Для чего ВЭБу бумаги практически остановленного предприятия? Руководитель гражданской практики юридического агентства ЮНЭКС Юлия Майорова считает, что вхождение ВЭБа в состав акционеров КЗСК приведет к тому, что банк сможет влиять на ход финансового оздоровления, с его рекомендации будут назначать конкурсного управляющего, он сможет управлять формированием конкурсной массы. «А придание КЗСК статуса стратегического предприятия сделано для того, чтобы Внешэкономбанк и государство вместе решали, как распоряжаться имуществом КЗСК в будущем», — отметила она.

И хотя КЗСК еще не объявлен банкротом, уже сейчас главной точкой расхождений стал вопрос справедливой оценки стоимости залогового имущества КЗСК. Изначально ВЭБ предложил суду установить начальную продажную цену залоговых ценных бумаг в 18,2 млн рублей. С этим не согласился КЗСК, после чего был привлечен эксперт-оценщик «Аудэкс» Николай Баранов, имеющий 20-летний стаж оценочной деятельности.

Рафинат Яруллин считает названную стоимость сильно заниженной, но от других комментариев отказался. Фото prav.tatarstan.ru



Сколько стоит КЗСК?

«Я оценил 2 млн штук акций КЗСК по рыночной стоимости в 105 млн рублей. Итоговая оценка бизнеса КЗСК составила 1 млрд 50 млн рублей, — рассказал он. — Я сделал корректировку, поскольку предприятие находится в состоянии неопределенности дальнейшей работы. Сделал на скидку на то, что акции на рынке не котируются, а предприятие относится к категории закрытых предприятий. Сходства с другими аналогичными предприятиями мы не найдем. По какой цене их акции продаются, также не найдем. Я сделал скидку на ликвидность в 50%. Если бы предприятие работало, я бы эту скидку не применял. Тогда бы акции стоили два раза дороже. Поэтому имущество КЗСК оценено в 1 млрд 50 млн рублей. Были ли возражения от сторон, неизвестно, так как меня в суд не приглашали», — рассказал он «Реальному времени».

Член совета директоров Рафинат Яруллин считает названную стоимость сильно заниженной, но от других комментариев отказался. Начальник отдела маркетинга КЗСК Анатолий Васютин объяснил «Реальному времени», почему молчит руководство КЗСК: «Боюсь, что сейчас никто не прокомментирует эту ситуацию. Это новая информация. У нас на предприятии пресс-службы нет как таковой, поэтому я затрудняюсь вам сказать, кто может прокомментировать, поскольку генеральный директор не будет давать комментарии по телефону, и вы поймите это правильно. А другого лица, которое было бы уполномочено давать комментарии, у нас на предприятии не предусмотрено. Ваши попытки дозвониться до приемной генерального директора ни к чему не приведут», — предупредил он.

«Если считать, что стартовая цена КЗСК занижена, то это выгодно лишь одному лицу — будущему покупателю», — отметила Юлия Майорова. Кто он, доподлинно неизвестно, но не раз наиболее заинтересованным в приобретении КЗСК называли «Ростех».

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